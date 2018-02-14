Наблюдатели Навального внедряются в штабы кандидатов

Следить за явкой на выборы они планируют в том числе и в Чечне

Наблюдатели Алексея Навального будут делегированы на выборы президента штабами нескольких кандидатов Максим Стулов / Ведомости

Соратникам Навального в регионах удалось договориться о выдвижении его наблюдателей со штабами кандидатов в президенты, рассказал «Ведомостям» руководитель штаба Навального Леонид Волков. Раскрывать детали он отказался, поскольку боится, что на штабы окажут давление: «Мы договариваемся уже несколько недель, почти везде есть предварительные договоренности».

Кроме кандидатов наблюдателей вправе назначать выдвинувшие их партии и общественные палаты. С последними, по словам Волкова, тоже удалось договориться в нескольких регионах. Кроме того, функции наблюдателей смогут частично исполнять 4500 журналистов, аккредитованных на выборы от издания ФБК «Левиафан», и представители ряда дружественных СМИ. Среди прочего планируется и наблюдение примерно на 100 участках в Чечне, добавляет Волков. Руководитель наблюдательского проекта Навального Николай Левшиц говорит, что 14 000 наблюдателей уже прошли обучение, включающее лекции и игры (например, «Фальсификаторы против наблюдателей»).

В Общественную палату РФ просьба от Навального о наблюдателях не поступала, говорит замсекретаря палаты Александр Точенов: «Большинство региональных палат уже сформировали списки наблюдателей, но еще формируется резерв. В основном они заключали соглашения с общественными организациями. Если где-то в таких организациях есть люди из других структур, то это на их совести».

ЛДПР подготовит 96 000 наблюдателей, обещает депутат Госдумы Алексей Диденко: «Подготовка ведется постоянно, нужды в сторонних наблюдателях нет, так как наши самые квалифицированные». КПРФ тоже подготовит людей на все участки – по 2–3 человека на сельские территории и по 4–5 на крупные, говорит коммунист Юрий Афонин: «В регионах приходят и сторонники Навального, которые не поддерживают его с бойкотом выборов, хотят помогать. Никаких официальных договоренностей и переговоров с Навальным не было и не будет, но, если кто-то в частном порядке придет, мы никого не будем выгонять».

В штабах Григория Явлинского и Ксении Собчак готовы дать направления наблюдателям Навального, если те зарегистрируются у них на сайтах и будут следить не только за явкой, но и за голосованием и подсчетом голосов. По словам руководителя сети штабов Собчак Тимура Валеева, к ним уже обращались сторонники Навального, а форма для наблюдателей появится на сайте Собчак на следующей неделе. Руководитель штаба Явлинского Николай Рыбаков не в курсе, обращались ли к ним сторонники Навального, но, по его словам, в регионах актив демократов часто пересекается.

Зампред ЦК «Коммунистов России» Сергей Малинкович говорит, что к ним приходили сторонники Навального, но сотрудничество с ними для партии неприемлемо: «Нам не нужна помощь тех, кто прислуживает Западу». Штаб Сергея Бабурина смотрит «не от кого приходят наблюдатели, а готовы ли они помогать, чтобы выборы прошли честно», уверяет пресс-секретарь штаба Дмитрий Соин.

Наблюдатели «Голоса» пойдут на выборы и как представители СМИ, и от кандидатов, а «если кто-то захочет» – и от общественных палат, говорит сопредседатель движения Григорий Мельконьянц. Наблюдатели Навального могут получить направления индивидуально или централизованно после обращения оппозиционера к кандидатам и Общественной палате, считает эксперт: «По факту это участник кампании, но его не зарегистрировали. Однако он и его сторонники хотят проконтролировать соблюдение процедур, поэтому надо предоставить им такую возможность».