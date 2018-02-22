Как кандидаты в президенты выглядят в соцсетях

В социальных сетях чаще всего обсуждают выдвиженца КПРФ Павла Грудинина Андрей Гордеев / Ведомости

Из семи соперников Владимира Путина на президентских выборах в социальных сетях чаще всего обсуждают выдвиженца КПРФ Павла Грудинина, но ему же достается и больше всего негатива. Таковы результаты исследования, проведенного по просьбе «Ведомостей» digital-агентством «Интериум»: эксперты изучили ведущие российские соцсети и мессенджеры на предмет того, как часто и в каком контексте их пользователи упоминают оппозиционных кандидатов в президенты.

«В Контакте» против Facebook

43% всех сообщений в соцсетях, где фигурируют оппозиционные кандидаты в президенты, посвящены Грудинину, 32% – телеведущей Ксении Собчак, 15% – лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. При этом разница между числом позитивных и негативных сообщений у Грудинина составляет -51%, у Собчак – -29%, у Жириновского – -12%. О Собчак и основателе «Яблока» Григории Явлинском чаще пишут пользователи Facebook, пятеро других кандидатов популярнее всего в сети «В контакте». Обсуждения кандидатов в мессенджере Telegram занимают долю менее 1%. Например, о Грудинине во «В контакте» опубликовано 720 975 сообщений, в Facebook – 570 239, а в Telegram – всего 10 225 сообщений. Похожее соотношение у Собчак: 423 310 сообщений – в Facebook, 419 961 – во «В контакте» и всего 13 079 – в Telegram.

Как отмечают авторы исследования, большинство негатива о Грудинине размещено в крупных сообществах или группах СМИ в соцсетях и критикуют его, как правило, одни и те же авторы. Основной источник негативной информации – группы в соцсетях издания Life.ru. Уровень негатива стал расти во второй половине января и инициируют такие информповоды крупнейшие федеральные и региональные СМИ, хотя пользовательский контент, напротив, нейтральной и позитивной тональности, подчеркивают эксперты.

К Собчак пользователи соцсетей и ранее относились неоднозначно, и как кандидат в президенты она продолжает «создавать негативный шлейф пользовательских мнений». Но если негатив вокруг Грудинина создается СМИ, то Собчак сама инициирует скандалы, которые потом обсуждаются в соцсетях, отмечается в исследовании.

Жириновский и Явлинский воспринимаются пользователями как «символы застоя в политической системе», при этом Явлинский – более раздражающая фигура для пользователей соцсетей, отсюда множество мемов про нежелание давать дорогу молодым. А вот у бизнес-омбудсмена Бориса Титова, лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина и лидера Российского общенародного союза Сергея Бабурина информационное поле однородно: в основном их воспринимают как фон и называют спойлерами, констатируют эксперты.

Штабы и информповоды

По данным мониторинга КПРФ, среди оппозиционеров по числу сообщений в соцсетях лидируют Грудинин и Собчак, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «В соцсетях о Грудинине больше всего негатива, как и в СМИ. При этом он самый тонально окрашенный кандидат, у других полно нейтральных сообщений». Но этот факт Обухов считает положительным: «Была проблема с известностью и картонностью образа Грудинина, а благодаря тональности образ становится объемным, известность же нас уже не заботит – о кандидате знают две трети избирателей».

Чем больше обсуждают в соцсетях, тем лучше, хотя в штабе есть люди, которые отрабатывают все негативные информповоды, говорит политтехнолог Виталий Шкляров, работающий в штабе Собчак: «Мы проводим замеры, отвечаем на посты. Больше всего нашего электората в Facebook, где более молодежная продвинутая интеллигентная аудитория, там больше женщин 35–45 лет, которые симпатизируют Ксении». Поколение постарше предпочитает «Одноклассников» – это как раз электорат Грудинина и Путина, добавляет Шкляров. При этом штаб Собчак, по его словам, «плотно работает» и с Telegram: «С одной стороны, субъективно мы все считаем его очень важным, с другой – пока нет исследований, как он формирует повестку по сравнению с Facebook и другими медиа. Так что говорить о его эффективности в подаче информации пока сложно».

Пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев сказал, что штаб реагирует на все негативные информповоды, как было и в случае с заявлением Алексея Навального о подделке 60% подписей за Явлинского: «Сами давали разъяснение по этой ситуации, кроме того, сообщения публиковали те, кто собирал подписи». Из всех соцсетей наибольшую активность штаб Явлинского проявляет в Facebook, подтверждает Яковлев.

Ожидания и реальность

Эффективность работы кандидатов в соцсетях станет понятна по явке: если она будет 80%, значит, пользователи соцсетей пришли на выборы, считает политолог Михаил Виноградов. Он согласен с выводами исследования, добавляя лишь, что активность Явлинского в соцсетях напоминает его офлайновую активность и как-то особо к соцсетям не адаптирована. При этом, по мнению эксперта, пока работа кандидатов в соцсетях факультативна и их активность ниже, чем можно было ожидать: «Возможно, это происходит потому, что тема выборов звучит не на полную мощь, сказывается и возраст кандидатов, большинство из которых существуют где-то вокруг пенсии и не могут без фальши апеллировать к пользователям соцсетей. Хотя это тоже странно, поскольку в соцсетях живут активные люди всех возрастов». Пока кандидаты больше используют традиционные медиа, констатирует Виноградов: «От Собчак, судя по ее старту, можно было ожидать большего хайпа. Грудинин скорее человек, о котором говорят, чем человек, который сам пытается что-то донести в соцсети. Вокруг выборов нет сильной эмоции, и ее сложно создать. Простая жизнь пользователей соцсетей гораздо насыщеннее, чем выборное пространство в целом».

Кандидаты не особо активны в соцсетях, согласен политолог Глеб Кузнецов: «На фоне того, что происходит во время больших кампаний на Западе, видно, что у нас нет того уровня проникновения соцсетей в политику. Нет каких-то ярких идей, а активность кандидатов в соцсетях не цепляет». Эта активность возникает, когда сами пользователи объединяются в группы по интересам, «топят за кого-то из кандидатов» и сами производят контент, поясняет эксперт: «У нас группы поддержки носят управляемый характер и нет ощущения народного движения. Как раз последнее характеризует успешные интернет-кампании на Западе – не важно, в Новой Зеландии, во Франции или в США. То, что происходит у нас, – это начало интернетовской эры, онлайн не достиг уровня проникновения в аудиторию или интересности контента».