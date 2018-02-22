Путин впервые использует инфографику в послании Федеральному собранию

Послание президента Федеральному собранию состоится 1 марта Пресс-служба президента России

Ежегодное послание президента Федеральному собранию перенесено из Георгиевского зала Кремля в Большой Манеж, подтвердил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Среди причин переноса – необходимость использования средств визуализации: в зале послания будут установлены экраны, на которых будет показана инфографика, пояснил представитель Кремля. «Это (экраны) сложно было бы установить в Георгиевском зале Кремля – это историческое здание», – пояснил Песков.

Кроме того, расширен состав приглашенных на оглашение послания: это будут не только члены Федерального собрания, сказал Песков. Впрочем, это практиковалось и раньше, отметил он. В остальном в послании ничего не изменится: «Это будет послание президента Федеральному собранию, которое является конституционной обязанностью президента», – сказал Песков, отвечая на уточняющие вопросы журналистов.

Ранее Кремль объявил дату послания президента Федеральному собранию. Оно состоится 1 марта. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников писала, что послание впервые охватит «шестилетний период», тогда как ранее президент говорил только о планах на год. Кроме того, газета сообщила, что сменится и место действия: вместо Георгиевского зала Кремля послание огласят в Большом Манеже. Это должно подчеркнуть, что послание адресовано «всему гражданскому обществу, а не только «пиджакам», пояснил идею собеседник издания.

В этот раз среди приглашенных могут оказаться также доверенные лица Путина как кандидата в президенты. В зале они будут присутствовать в другом качестве – как члены Общественной палаты или общественные деятели, поскольку послание «носит конституционный характер», уточнял «Коммерсантъ».

Президент должен выступать с ежегодными посланиями о положении дел в стране, следует из российской Конституции. В 2017 г. Путин впервые с таким посланием не выступил. Последний раз Путин выступал с обращением к Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. В послании Путин обнародует как минимум некоторые из положений программы своего четвертого срока, сообщали «Ведомостям» источники, близкие к Кремлю.

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