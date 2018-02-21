Политика / Власть

Кремль объявил дату послания президента Федеральному собранию

Раскрыть детали послания заранее Песков отказался
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Послание президента России Федеральному собранию состоится 1 марта, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Вчера уже стало известно, и я могу это подтвердить, что послание президента будет оглашено 1 марта», — сказал представитель Кремля. Раскрыть детали послания заранее Песков отказался: «Вопрос неуместный».

Ранее, во вторник, дату послания президента журналистам назвал сопредседатель предвыборного штаба Путина Александр Румянцев. Песков в тот же день эту информацию не подтвердил, пообещав «РИА Новости» «анонсировать событие своевременно». По словам Пескова, Путин сейчас продолжает готовить послание, подготовка сопряжена с многочисленными встречами и обсуждениями.

Согласно Конституции России президент должен выступать с ежегодными посланиями о положении дел в стране. В 2017 г. Путин впервые с таким посланием не выступил. СМИ сообщали, что выступление решено перенести ближе к президентским выборам, назначенным на 18 марта. Близкие к Кремлю источники «Ведомостей» сообщали, что в послании Путин обнародует как минимум некоторые из положений программы своего четвертого срока.

Кто будет включен в бюллетень на выборах президента России 18 марта

Комментарии  ()
murashka
13:28 21.02.2018
Байки из склепа.
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