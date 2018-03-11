Политика / Демократия

Главной героиней теледебатов стала Ксения Собчак

К такому выводу пришли кремлевские эксперты, изучив реакцию соцсетей
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Главной героиней предвыборных теледебатов стала телеведущая Ксения Собчак, ее чаще всего упоминают пользователи социальных сетей по итогам совместных агитмероприятий на выборах президента. Главным же событием дебатов стала стычка Собчак и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которая переросла в оскорбления и обливание водой. Об этом говорится в докладе «Пульс дебатов: реакция пользователей соцсетей» близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«Отдельные комментаторы писали о том, что Собчак не только на равных выступала с «признанным мастером жанра», коим является лидер ЛДПР, но и переигрывала его в некоторых моментах», - констатируют авторы доклада. Участию Собчак посвящено 30% сообщений в соцсетях, касающихся дебатов. «Собчак — медийная, одиозная фигура. Ее обсуждают в основном в негативном контексте, что объяснимо с точки зрения ее высокого антирейтинга и специфического бэкграунда. К тому же почти сразу произошла стычка с Жириновским, которая и задала вектор обсуждения. Кроме того, Собчак - лицо в политике новое, поэтому к ней было приковано внимание», - поясняет эксперт ФоРГО Станислав Апетьян.

Вслед за Собчак по упоминаемости в соцсетях идут Жириновский и президент Владимир Путин, который в дебатах не участвовал, — им посвящены по 19% сообщений. Далее следуют выдвиженец КПРФ Павел Грудинин (15%) и основатель «Яблока» Григорий Явлинский (14%). Жириновским в соцсетях возмущались из-за того, как он повел себя по отношению к Собчак (лидер ЛДПР нецензурно выругался). Неучастие Путина в дебатах приводилось в пример сторонниками кампании по бойкоту выборов как свидетельство постановочного характера президентской кампании, а расценивать этот факт они предлагали как неуважение к избирателям. Сторонники же Путина по итогам дебатов убедились, что у президента нет альтернативы, говорится в докладе.

Грудинин запомнился уходом из студии на одних дебатах и возвращением на другие, чтобы поздравить Собчак с 8 марта. В соцсетях предполагали, что он мог испугаться вопросов о его зарубежной собственности. Явлинский же стал объектом нападок в соцсетях со стороны Алексея Навального и его сторонников. «Грудинина сначала активно обсуждали, но потом он перестал участвовать в дебатах. Возможно, если бы он участвовал в них и дальше, то мог бы и Собчак обогнать. Жириновский, на мой взгляд, свой запал в силу возраста потерял. Явлинского больше всего обсуждали сторонники Навального. Они очень активны в соцсетях, и тот, кого они выбирают своей мишенью, обсуждается активно», - отмечает Апетьян.

Больше всего сообщений в соцсетях — 40 000 — были написаны по итогам дебатов 28 февраля. Именно в этот день в эфире программы «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьевым» произошла перепалка между Собчак и Жириновским, в ходе которой лидер ЛДПР нецензурно обругал Собчак, а та в ответ облила его водой. Этот же эфир стал единственным, когда в студии собрались все кандидаты за исключением Путина. Во вторую неделю дебатов пользователи жаловались, что кандидаты повторяются, а формат дебатов приелся, кроме того, на популярности программ сказалось появление в эфире вместо кандидатов их доверенных лиц.

Двумя важными факторами, негативно сказавшимися на популярности дебатов, стали отказ от участия в них Путина и неудачное время трансляций на основных каналах - «Первом» (в 8.00) и «России» (в 23.00), полагают эксперты. «Кроме того, сами участники дебатов не скупились на критику формата мероприятий, используя в их отношении такие эпитеты, как «цирк», «балаган», «симулякр» и так далее. Учитывая такое отношение кандидатов и их представителей, трудно было ожидать от блогосферы неподдельного интереса к дебатам», - говорится в докладе ФоРГО.

Всего с 26 февраля по 9 марта дебаты в соцсетях упоминали в 161 574 сообщений. Эксперты сравнили это с упоминаемостью дебатов во Франции и Германии. Во Франции по итогам первых дебатов 20 марта 2017 года в соцсетях было 717000 сообщений, после дебатов перед вторым туром — 3,5 млн. В Германии 3 сентября лидер христианских демократов Ангела Меркель участвовала в дебатах с лидером социал-демократов Мартином Шульцем, в соцсетях эта дискуссия вылилась в 400 000 сообщений.

Собчак и Жириновский как два представителя шоу-бизнеса оказались самыми заметными участниками дебатов, считает политолог Евгений Минченко: «Само действо было так организовано, что требовало эпатажа. Кто мог себе его позволить, те и привлекли внимание». Кроме того, Собчак с Жириновским - кандидаты с наибольшим антрейтингом, напоминает эксперт: «И поскольку они в диаметрально разных секторах электорального поля, то они устроили накачку друг друга за счет антирейтингов оппонента. Собчак начала вытягивать на себя тех, кто не любит Жириновского, а Жириновский — тех, кто терпеть не может Собчак. В итоге оба от этого приобрели».

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