Путин в понедельник встретится со своими соперниками на выборах
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Владимир Путин в понедельник встретится со своими соперниками на выборах, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аналогичную встречу Путин проводил и в 2012 г., напомнил Песков.
Будет ли как-то использован потенциал других кандидатов Путиным в дальнейшем, Песков сказать затруднился: «Это прерогатива президента». «Но по крайней мере диалог с ними он намерен поддерживать», – добавил он.
О возможной встрече с другими кандидатами сам Путин заявил в воскресенье после завершения голосования на президентских выборах. «Да, планирую» – так он ответил журналистам на соответствующий вопрос. Но тогда Путин отмечал, что не знает, когда именно состоится встреча. «Посмотрим, сейчас администрация [президента] с ними свяжется, мы договоримся, и я их приглашу на встречу», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).
В день выборов политик Алексей Навальный назвал кампанию кандидата в президенты Ксении Собчак лицемерной. По его словам, ей предложили «огромные деньги» за участие в выборах, о чем она сама ему рассказала. Выдвижение Собчак еще больше «отвратило» россиян от оппозиции, отметил политик. «Ты, безусловно, являешься частью этой абсолютно лживой фальсифицирующей схемы. Поздравительную телеграмму Путину отправила?» – спросил Навальный Собчак.
Согласно предварительным результатам ЦИК, Собчак набрала по итогам выборов 1,67%. Это четвертое место после Владимира Путина, Павла Грудинина и Владимира Жириновского.