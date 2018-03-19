Политика / Власть

Путин в понедельник встретится со своими соперниками на выборах

По словам Пескова, президент намерен поддерживать с ними диалог
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Владимир Путин в понедельник встретится со своими соперниками на выборах, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аналогичную встречу Путин проводил и в 2012 г., напомнил Песков.

Будет ли как-то использован потенциал других кандидатов Путиным в дальнейшем, Песков сказать затруднился: «Это прерогатива президента». «Но по крайней мере диалог с ними он намерен поддерживать», – добавил он.

О возможной встрече с другими кандидатами сам Путин заявил в воскресенье после завершения голосования на президентских выборах. «Да, планирую» – так он ответил журналистам на соответствующий вопрос. Но тогда Путин отмечал, что не знает, когда именно состоится встреча. «Посмотрим, сейчас администрация [президента] с ними свяжется, мы договоримся, и я их приглашу на встречу», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

В день выборов политик Алексей Навальный назвал кампанию кандидата в президенты Ксении Собчак лицемерной. По его словам, ей предложили «огромные деньги» за участие в выборах, о чем она сама ему рассказала. Выдвижение Собчак еще больше «отвратило» россиян от оппозиции, отметил политик. «Ты, безусловно, являешься частью этой абсолютно лживой фальсифицирующей схемы. Поздравительную телеграмму Путину отправила?» – спросил Навальный Собчак.

Согласно предварительным результатам ЦИК, Собчак набрала по итогам выборов 1,67%. Это четвертое место после Владимира Путина, Павла Грудинина и Владимира Жириновского.

Как голосовали кандидаты в президенты

Комментарии  ()
Андрей ПРФ
10:28 19.03.2018
Путин теперь просто обязан назначить выпускницу МГИМО Собчак министром иностранных дел, уволив Лаврова, "загнавшего Россию в изоляцию". Потом, конечно же, он ее посадит, как посадил экс-губернатора Белых и экс-министра Улюкаева. Но это будет потом - а сейчас он ее назначит.
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