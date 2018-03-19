По словам Пескова, президент намерен поддерживать с ними диалог

О возможной встрече с другими кандидатами сам Путин заявил в воскресенье после завершения голосования на президентских выборах Евгений Разумный / Ведомости

Владимир Путин в понедельник встретится со своими соперниками на выборах, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аналогичную встречу Путин проводил и в 2012 г., напомнил Песков.

Будет ли как-то использован потенциал других кандидатов Путиным в дальнейшем, Песков сказать затруднился: «Это прерогатива президента». «Но по крайней мере диалог с ними он намерен поддерживать», – добавил он.