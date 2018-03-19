Центризбирком объявил предварительные результаты президентских выборов

Максим Стулов / Ведомости

Явка избирателей на прошедших в воскресенье президентских выборах достигла 67,47% – это итоги обработки 99,83% протоколов. Данные председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова представила на пресс-конференции утром в понедельник. Как передает корреспондент «Ведомостей», в начале пресс-конференции Памфилова поблагодарила всех избирателей: «Это тоже тяжелый труд».

Согласно данным ЦИК, представленным на пресс-конференции, Владимир Путин набрал 76,66% голосов. Результат Путина встретили аплодисментами, передает корреспондент «Ведомостей». На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он набрал 11,8%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,66%.

За кандидата от «Гражданской инициативы» Ксению Собчак проголосовали 1,67%. Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский преодолел отметку в 1%, набрав 1,04%. Результат Бориса Титова от Партии роста – 0,76%, Максима Сурайкина от «Коммунистов России» – 0,68% и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз» – 0,65%.

Анастасия Корня / Ведомости

За ночь выборов число российских избирателей выросло на 1,5 млн человек, следует из протокола голосования, опубликованного ЦИК по состоянию на 9 утра 19 марта. В список избирателей включено 108,727 млн человек. Между тем еще накануне Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра 18 марта в списках избирателей значатся 107,23 млн человек. Разница составила 1,497 млн. Это почти 2% от 73 362 452 избирателей, пришедших на избирательные участки.

Явка

Высокую явку Памфилова на пресс-конференции объяснила тем, что «это была беспрецедентная информационная кампания, в результате которой до каждого была доведена информация». Оправдала себя и система голосования по месту пребывания – уже понятно, что число проголосовавших таким образом будет выше, чем ранее голосовавших по открепительным.

Памфилова признала наличие «шероховатостей и недочетов», ЦИК будет изучать и дорабатывать, пообещала она.

Памфилова также выразила благодарность «некоторым политическим лидерам» за внешнее давление, которое помогло россиянам сплотиться перед внешней угрозой.

Самой высокой явка на выборах президента была в 1991 г. – она составила 74,7%. Тогда за Бориса Ельцина (вместе с кандидатом в вице-президенты Александром Руцким) проголосовали 45,5 млн избирателей, или 57,3%. В 1996 г. решить судьбу второго тура выборов, в который вышли Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на участки пришли 68,88% избирателей.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Нарушения

По предварительным данным на избирательных участках присутствовало 474 500 наблюдателей, 105 000 членов комиссий с правом совещательного голоса и 10 500 представителей СМИ – в среднем получается по 5–6 человек на участок, сообщила в понедельник Памфилова. По ее словам, информации об удалении наблюдателей не поступало.

Одним из самых распространенных нарушений на выборах-2018 стало принуждение к участию в голосовании, говорил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Для общей мобилизации использовался новый механизм голосования – по месту пребывания: сотрудников предприятий обязывали прикрепиться поближе к работе и голосовать под наблюдением, отмечает он.

Всего Центризбирком получил более миллиона обращений, в основном это были просьбы объяснить новый порядок голосования. Серьезных жалоб не зафиксировано. Даже на карте сообщений о нарушениях было почти в два раза меньше сообщений, чем обычно, подчеркнула Памфилова. Тем не менее результаты голосования отменены на пяти участках в трех регионах: это Дагестан, Тюменская и Кемеровская области.

Результаты Путина по данным ЦИК и наблюдателей расходятся более чем на 5%, сообщил «Голос». Когда по итогам обработки 99% бюллетеней Путин набирал 76,65% голосов, сервис СМС-ЦИК, который собирает данные протоколов, полученных наблюдателями, указывал, что у Путина 71,07 %. Явка, по данным наблюдателей, на тот момент составила 62,07%, а количество недействительных бюллетеней – 1,98%. Отмечается, что СМС-ЦИК обработал данные более чем 3000 итоговых протоколов с более чем 2000 УИК.

Команда оппозиционера Алексея Навального, отслеживавшая ход голосования на УИКах и через веб-камеры, опубликовала подборку записей, фиксирующих несколько десятков вбросов в разных регионах.

На избирательном участке № 1480 в подмосковных Люберцах массовый вброс бюллетеней признали и власти. Итоги выборов на участке аннулировали.

Как вбрасывали бюллетени на участке в подмосковных Люберцах

Недействительными признали и 758 бюллетеней на участке № 326 в г. Артеме Приморского края, где также мог быть осуществлен вброс, сообщил ТАСС со ссылкой на зампреда краевой избирательной комиссии Ларису Орлову.

Во Владимирской области в воскресенье уволили председателя участковой избирательной комиссии Петушинского района. Причиной стало нарушение установленного порядка голосования на избирательном участке № 160 – там бросать бюллетени в урну начали в 7.50 утра вместо 08.00.

В штабе кандидата Максима Сурайкина от «Коммунистов России» заявили, что не признают данные ЦИК и будут вести альтернативный подсчет. «Победа господина Путина не вызывает у нас сомнений, однако цифры поддержки, обнародованные ЦИК РФ относительно Явлинского, Собчак, Титова, нашими протоколами не подтверждаются», – передает «Интерфакс» заявление пресс-службы штаба.

Первые обещания

Путин на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади заявил, что в поддержке избирателей склонен видеть «как минимум признание того, что было сделано за последние годы в очень сложных условиях». «Вы – наша команда, и я – член вашей команды. Все, кто голосовал, – это наша большая общенациональная команда», – заявил он. Позже на встрече с участниками своего предвыборного штаба он призвал объединить усилия всех людей вне зависимости от их политических предпочтений, чтобы Россия смогла «осуществить прорыв».

Кандидатуру нового премьер-министра Путин обещал назвать после инаугурации, сославшись на то, что изменения в работу правительства может вносить только вступивший в полномочия президент. На вопросы журналистов о том, не планирует ли Путин в течение нового срока провести конституционную реформу, которая приведет к перераспределению властных полномочий, глава государства ответил, что «пока» он «никаких реформ» не планирует.

Предположение о своем возможном возвращении на пост президента в 2030 г. Путин назвал «немножко смешным». «Давайте посчитаем, я что, до 100 лет что ли должен сидеть? Нет. Нет», – сказал он.

Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади