Путин уверенно переизбрался на четвертый срок

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В пропагандистские сети угодило, как никогда, много россиян Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин, по данным воскресных опросов ВЦИОМа и ФОМа на выходе с участков, уверенно переизбрался на четвертый срок. Самовыдвиженец Путин получил от 74 до 77%, вторым стал кандидат КПРФ Павел Грудинин (11–12%), опередивший лидера ЛДПР Владимира Жириновского (6 и 7%) почти с двукратным преимуществом. 4-е и 5-е места по обоим опросам заняли Ксения Собчак (1,8 и 2,5%) и основатель «Яблока» Григорий Явлинский (0,9 и 1,6%).

По итогам обработки 70% голосов результат Владимира Путина достиг 75,92%. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,59%. На третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,07%. У Собчак – 1,48%, у остальных – менее одного. Активнее всего голосовали за Путина Кабардино-Балкария - 93,49%, Тыва – 92,19%, Дагестан – 91,11% и Севастополь – 90,31. Наименьшую поддержку президент получил на Дальнем Востоке – в Приморском крае за него голосовали всего 65,3% избирателей и по состоянию на 23.00 это был самый низкий результат. Меньше 70% Путин получил в Хабаровском крае и Амурской области, на Алтае и в Еврейской автономной области. Примечательно, что как раз в этих регионах был наиболее высокий уровень поддержки Грудинина. А больше всего голосов – 27,25% – он набрал в Якутии.

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