Правоохранительные органы будут пресекать незаконный сброс мусора в Волоколамске

Власти Московской области обратились в правоохранительные органы с просьбой пресечь незаконный сброс мусора в Волоколамском районе Максим Блинов / РИА Новости

Власти Московской области обратились в правоохранительные органы с просьбой пресечь незаконный сброс мусора в Волоколамском районе. Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков. Он предложил местным жителям выделить своего представителя для совместной работы с властями и правоохранителями в этом направлении.

Также активистам предложили выбрать своих представителей для участия в общественной группе контроля за деятельностью полигона «Ядрово». К ней присоединятся члены Общественной палаты и Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе. Вход на свалку планируют сделать открытым для осмотра организованных групп активистов, добавил Чупраков. Кроме того, на полигоне установлена палатка, в которой можно проводить оперативные совещания.

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев, назначенный 23 марта вместо уволенного Евгения Гаврилова, призвал местных жителей «решать проблему в мирном русле». Он посоветовал не брать на протестные мероприятия детей, потому что там могут присутствовать люди, которые буду провоцировать жителей на беспорядки.

«Они заинтересованы, чтобы у нас в районе было плохо. Наша задача заключается в том, чтобы решить вопрос и справиться с ситуацией, которая сейчас есть, чтобы не было запаха и чтобы район мог спокойно развиваться», – говорится в видеообращении Вихарева. В субботу в Волоколамске продолжились протесты против свалки. Пикет прошел у здания администрации, в нем участвовали около 1000 человек, сообщили активисты.

Вихарев заявил, что считает своей главной задачей оперативно решить проблему запаха, исходящего от мусорного полигона «Ядрово». «На мой взгляд, местная власть упустила эту ситуацию», – заявил и. о. главы района.

Как сообщалось ранее, старая часть полигона «Ядрово» будет закрыта 13 апреля для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по нидерландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется 14 апреля и будет работать как минимум до 2030 г.

Система утилизации свалочного газа на полигоне «Ядрово» будет работать как минимум 10-15 лет, пока в его недрах будет формироваться газ, сообщил коммерческий директор нидерландской компании Multriwell Юджин Тиммерманс.

Для выработки электричества из свалочного газа на полигоне планируют установить спецоборудование, подбором которого занимается Всероссийское общество охраны природы, сообщил первый зампред общества Элмурод Расулмухамедов. «Нас как специалистов факельное сжигание [свалочного газа] не сильно напрягает, но как экологическую организацию любое бесполезное использование тепла, ресурса, газа нас раздражает. Поэтому мы параллельно ищем установку для производства электроэнергии, которая сможет использовать этот газ», – рассказал он.

Полигон «Ядрово» работает с 1979 г., он расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители города протестуют против нарушений в работе «Ядрово», жалуются на увеличившийся поток грузовых машин с отходами и главное – на неприятный запах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу до 15 июня решить эту проблему. Местные жители требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск, закрыть полигон, отказаться от строительства нового полигона и мусоросжигательного завода.

Власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона «Ядрово» еще 6 марта. Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось порядка 150 детей. К настоящему моменту пробы крови не подтвердили отравления детей свалочным газом, однако не все анализы готовы.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»