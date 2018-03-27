Путин объявил траур в России из–за трагедии в Кемерове

Причинами пожара в «Зимней вишне» он назвал преступную халатность и разгильдяйство

Траур объявлен 28 марта Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении общенационального траура в России из-за трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Траур объявлен 28 марта.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 28 марта 2018 г. днём траура в Российской Федерации», – говорится в указе.

В день траура на всей территории России будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи. Правительству совместно с региональными властями поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших.

Траур также объявили отдельные регионы и города. Помимо Кемеровской области, где траур объявлен 27 и 28 марта, это Екатеринбург (27 марта), Рязанская область (27 марта), Новосибирск (27-29 марта), Бурятия (27 и 28 марта), Брянская область (27 марта), Якутск (27-29 марта), Приморский край (27 марта), Владивосток (27 марта).

Во вторник, 27 марта, Путин прилетел в Кемерово. Там он возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах трагедии и провел совещание. Президент назвал основной причиной трагедии преступную халатность и разгильдяйство: «Что у нас происходит – это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».

По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, однако, по словам Бастрыкина, следователи на данный момент склоняются к первой версии. Бастрыкин рассказал Путину о том, что эвакуация посетителей была организована плохо: были закрыты пожарные выходы, не работала пожарная сигнализация, ответственный за пожарную безопасность не нажал кнопку оповещения о пожаре. Кроме того, персонал ТЦ вместо помощи посетителям покинул горящее здание. По словам Бастрыкина, одной из причин большого количества жертв среди детей стали запертые двери кинозалов и детской комнаты.

Путин приехал в Кемерово, где проходит стихийный митинг