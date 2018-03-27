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Эксперты рассказали о нарушениях при размещении детских зон в российских ТЦ

Большинство торговых центров не выполняют нормативы по размещению детских игровых зон, рассказали «Интерфаксу» эксперты.

«Большинство детских игровых зон в российских ТЦ расположены на верхних этажах в ТЦ», – рассказал «Интерфаксу» президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров.

Между тем в России с 2009 г. действуют строительные нормы и правила (СНиП), которые указывают, что в торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных центрах, выставках, музеях «детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода».

«Традиционно детские развлечения, кино, фудкорд и все, что связано именно с этим, размещается на последнем этаже. Как правило, это третий этаж, если говорить в среднем. Такую конфигурацию имеет подавляющее число российских ТЦ, это мировая практика», – подтвердил председатель совета директоров RRG Денис Колокольников.

По словам эксперта, во-первых, для кинотеатров и детских развлечений требуются высокие потолки.

«Во-вторых, это связано с экономическими показателями – детские развлечения и кино платят меньше, чем другие арендаторы, но выполняют якорную функцию», – пояснил Колокольников.

25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека, есть госпитализированные и пропавшие без вести.

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