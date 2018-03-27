Эксперты рассказали о нарушениях при размещении детских зон в российских ТЦ
Большинство торговых центров не выполняют нормативы по размещению детских игровых зон, рассказали «Интерфаксу» эксперты.
«Большинство детских игровых зон в российских ТЦ расположены на верхних этажах в ТЦ», – рассказал «Интерфаксу» президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров.
Между тем в России с 2009 г. действуют строительные нормы и правила (СНиП), которые указывают, что в торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных центрах, выставках, музеях «детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода».
«Традиционно детские развлечения, кино, фудкорд и все, что связано именно с этим, размещается на последнем этаже. Как правило, это третий этаж, если говорить в среднем. Такую конфигурацию имеет подавляющее число российских ТЦ, это мировая практика», – подтвердил председатель совета директоров RRG Денис Колокольников.
По словам эксперта, во-первых, для кинотеатров и детских развлечений требуются высокие потолки.
«Во-вторых, это связано с экономическими показателями – детские развлечения и кино платят меньше, чем другие арендаторы, но выполняют якорную функцию», – пояснил Колокольников.
25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека, есть госпитализированные и пропавшие без вести.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.