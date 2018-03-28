Как КПРФ будет жить после президентских выборов

Бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина считают кандидатом на участие в выборах губернатора Подмосковья Андрей Гордеев / Ведомости

КПРФ в конце марта подведет итоги президентских выборов на пленуме ЦК. Партии надо определиться, кого выставлять на губернаторские выборы 2018 г. Бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина считают кандидатом на участие в выборах губернатора Подмосковья.

Что думают в партии

Опрошенные «Ведомостями» коммунисты согласны с лидером партии Геннадием Зюгановым: потенциал беспартийного новичка Грудинина нужно использовать и дальше. Сам Зюганов рассказал журналистам, что не исключает выдвижение Грудинина на губернаторских выборах в Подмосковье, но решение будет принято после подведения итогов президентской кампании. Грудинин получил больше голосов, чем партия на думских выборах 2016 г., но меньше, чем Зюганов на своих последних выборах в 2012 г.

Партия получила раскрученного федерального политика, конечно, его нужно использовать, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Депутат Госдумы Юрий Афонин подчеркивает, что едва ли на пленуме будут решаться кадровые вопросы в перспективе будущих выборов: «Нам нужно подвести итоги, развить результаты там, где они были успешны». Собеседник в партии отмечает, что фигура Грудинина и так вызвала серьезный разлад. Но другой партиец указывает, что его результат на выборах нельзя не использовать: хотя скорее всего он проиграет в Московской области, но поможет получить поддержку на думских выборах. Собеседник, близкий к администрации президента, считает, что Грудинин не пойдет на выборы, потому что на него все еще предостаточно компромата и победы ему не добиться. С Грудининым «Ведомостям» связаться не удалось.

Несколько собеседников в партии рассказали «Ведомостям», что обсуждается вариант выдвижения на выборы мэра Москвы зампреда Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова, как и в 2013 г. Сам Мельников говорит, что ему об этом не известно. Собеседник во фракции КПРФ отметил, что фигура Мельникова может быть в списке из 20 кандидатов на осенние региональные выборы.

Пустое место для левых

В докладе руководителя Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) Николая Миронова «КПРФ на развилке: чтобы победить, нужно меняться» говорится, что используемые партией методы привлечения избирателей сейчас неэффективны. Статус «второй партии» для КПРФ в реальности лишь способность регулярно получать 2-е место на выборах с большим отрывом от 1-го места. Огромный разрыв между коммунистами и провластными кандидатами приводит к тому, что власть все меньше считает нужным договариваться с КПРФ, полагает Миронов. «Безусловно, необходимо делать скидку на фальсификации во время выборов, а также на массированные информационные атаки против КПРФ. Против партии выставлялись спойлеры, ее темы перехватывались», – напоминает эксперт. При этом нынешнее положение КПРФ абсолютно не соответствует ее потенциалу и не решает важнейшую задачу формирования сильного левоцентристского партийного проекта, способного защищать социальные права граждан и представлять интересы более чем половины населения России, живущего в бедности, сказано в докладе Миронова. Согласно опросу ВЦИОМа 2017 г. 73% россиян негативно оценивают итоги приватизации, а согласно опросу «Левада-центра» 2016 г. 52% россиян ставят плановую экономику выше рыночной, говорится в докладе.

Опросы общественного мнения, которые ЦЭПР проводил в Москве во время думской кампании 2016 г., выявили значительный потенциал поддержки КПРФ – 37% опрошенных положительно отнеслись к партии и ее программе. Работа с привычной аудиторией по налаженным лекалам – это своего рода зона комфорта для партии, отмечается в докладе. Чтобы выйти из роли нишевой партии, коммунистам нужно сделать малый и отчасти средний бизнес постоянной аудиторией КПРФ. У партии нет четко выстроенной системы взаимодействия с различными группами социального активизма – трудовыми коллективами, профсоюзами, в КПРФ слабо развито молодежное крыло, не выстроена работа с соцсетями. При этом из всех российских партий только КПРФ имеет необходимые организационные ресурсы, чтобы стать сильной левоцентристской партией, уверен Миронов.

Перемены маловероятны

«Тактически коммунистам сейчас важно остаться за столом политического торга. Среднесрочно им надо было бы модернизироваться и завоевывать будущие протестные слои и поколения, но они скорее сосредоточатся на том, чтобы у них не появилось способных на это конкурентов», – считает политолог Михаил Виноградов. До тех пор пока выборы проводятся по смешанной системе, а у единороссов рейтинг 52–53%, у коммунистов есть будущее, полагает политолог Константин Калачев: «Будущее не в борьбе за власть, а в борьбе за мандаты. Зюганов останется в ближайшее время у руля». Как кандидат в подмосковные губернаторы «Грудинин уже безнадежен», полагает Калачев. Впрочем, его потенциал использовать можно, допускает Калачев: «Ему имело бы смысл объехать перед выборами губернаторов те регионы, где он получил максимальную поддержку».

Грудинин – «привлеченная звезда» и в руководство КПРФ после выборов он, вероятнее всего, включен не будет, предполагает политолог Дмитрий Орлов: «Перспективы его участия в президентских выборах – 2024 в сегодняшнем контексте выглядят как маловероятные». Грудинин, в принципе, может быть востребован в системе исполнительной власти, но это требует дополнительного обсуждения. По мнению Орлова, в КПРФ неизбежно состоятся две дискуссии: о новом лидере и о политических технологиях, которые можно применять на выборах. «В этом контексте можно прогнозировать ослабление позиций или уход Зюганова и Обухова как главного политического технолога компартии, который должен понести ответственность за инертность кампании», – заключает Орлов.