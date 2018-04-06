Единороссы послушают Медведева без Турчака

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Перед пленарным заседанием, где выступит Медведев, будут работать три дискуссионные площадки с участием профильных министров Андрей Гордеев / Ведомости

Фракция «Единой России» в Госдуме по инициативе председателя партии – премьера Дмитрия Медведева – проведет в пятницу на площадке корпоративного университета Сбербанка расширенное заседание с участием членов федерального правительства. Мероприятие пройдет накануне отчета председателя правительства в Думе, запланированного на 11 апреля, пояснял ранее лидер фракции Сергей Неверов: «Поскольку этот отчет будет наверняка посвящен не только итогам 2017 г., но и итогам работы правительства за шестилетний период, мы решили провести встречу в расширенном составе, чтобы подробно обсудить итоги совместной работы и наметить общие задачи по реализации послания президента». Однако секретаря генсовета партии Андрея Турчака, как и руководителя ее высшего совета Бориса Грызлова, среди участников мероприятия не будет.

Валаам вместо Сбербанка

Перед пленарным заседанием, где выступит Медведев, будут работать три дискуссионные площадки с участием профильных министров: планируется присутствие более 10 министров и двух заместителей, рассказали в аппарате фракции. Депутаты будут не все: не сможет приехать около 10 человек, включая замсекретаря генсовета Евгения Ревенко. Как следует из аккаунтов Ревенко и Турчака в соцсетях, оба партийца сейчас на Валааме с нерабочим паломническим визитом. Хотя ранее в партии и фракции «Ведомостям» говорили, что Турчак планировал быть на этом заседании.

Это фракционное мероприятие перед отчетом премьера в Думе, до этого Медведев проводил консультации в узком составе, где присутствовали и Неверов, и Турчак, и председатель Думы Вячеслав Володин, объясняет отсутствие Турчака человек, близкий к партруководству. Площадку Сбербанка предложил Володин, Турчак же хотел провести заседание в другом месте, поэтому могут быть «мужские детские обиды», иронизирует человек, близкий к руководству фракции. Серьезного конфликта нет, но между партией и фракцией есть «ревность за дело», считает он. В партии утверждают, что заседание не стали проводить на партийной площадке просто потому, что у партии нет для этого подходящего места.

Ранее подобные мероприятия всегда проводились совместно фракцией и партией в том числе и потому, что в бытность секретарем генсовета Неверов, считающийся человеком из команды Володина, являлся депутатом Госдумы. Турчак же – зампред Совета Федерации, и при его назначении на этот пост собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что он будет ориентироваться на руководство администрации президента, и в частности на сменщика Володина Сергея Кириенко. Разговоры о конфликте между партией и ее фракцией начались сразу после назначения Турчака, но публично это всегда опровергалось. Турчак заявлял, что партия с Неверовым находится в тесном взаимодействии, но добавлял, что есть «фракция партии, а не партия фракции». «Мы теперь отдельно – они отдельно», – соглашался один из депутатов, близких к фракционному руководству.

Послание на двоих