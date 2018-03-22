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Турчак: в «Единой России» быстро разобрались бы со Слуцким

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, отвечая вопрос о том, есть ли у партии позиция по скандалу с депутатом ЛДПР Леонидом Слуцким заявил: «К сожалению, это не наш депутат, мы бы разобрались быстро. Каждый определяет для себя сам, что значит вести себя по-мужски».

Скандал со Слуцким начался 22 февраля. Тогда корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова в разговоре с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским обратила его внимание на случаи домогательства депутата к журналисткам, о которых она слышала. Жириновский ответил, что поговорит со Слуцким, однако прежде о подобном ему было неизвестно. После этого эфира «Дождь» выпустил на сайте материал, в котором три журналистки анонимно рассказали подробности домогательств к ним со стороны Слуцкого.

После этого открыто о домогательствах депутата рассказали три журналистки: заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Последняя отметила, что пожаловалась в комиссию Госдумы по этике, а у Рустамовой, по ее словам, есть запись разговора со Слуцким, в ходе которого он ведет себя непристойно.

Думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, а журналисткам предложили обратиться в правоохранительные органы. После этого многие СМИ объявили бойкот Госдуме.

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