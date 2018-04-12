В Кемерове началась борьба за контроль над местными депутатами

Один из вопросов в «Единой России» к осенним выборам в Кемерове – возглавит ли Тулеев список местных единороссов на выборах в местный облсовет Андрей Гордеев / Ведомости

В четверг в «Единой России» поспорили о модели праймериз перед осенними выборами в законодательное собрание в Кемерове.

На заседании президиума генерального совета единороссов секретарь кемеровского регионального отделения Алексей Синицын предложил провести предварительное голосование по закрытой модели. Он объяснил, что после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня» люди не воспримут открытые праймериз. «Траурные события, которые происходят в области в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», будут наслаиваться на голосование, и это может повлиять на мнение населения. В связи с этим просим провести предварительное голосование по третьей модели», – объяснил единоросс.

«Это вам не помешало провести определенные организационные изменения, которые прогремели на всю страну, и вы не посчитали это объективным обстоятельством. О чем мы говорим? Это все доводы субъективные. Каким образом открытость процедуры предварительного голосования может повлиять? На что она может повлиять?» – ответил на это секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Депутат Андрей Макаров добавил: «То, что происходит, – удар по авторитету партии по всей стране и по Кемерову».

После этого единороссы решили провести в Кемерове открытые праймериз. «Мы решением об отказе поддержим вас. Чтобы вы вернулись в регион, отобрали лучших и сформировали качественный состав», – объяснил решение Турчак.

На этой неделе Синицын подал заявление о досрочном сложении полномочий главы Кемеровского облсовета, чтобы депутаты смогли проголосовать за экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева. 1 апреля Тулеев ушел с поста губернатора Кузбасса в связи с трагедией в «Зимней вишне», но уже 3 апреля получил вакантный мандат депутата как первый номер партсписка «Единой России» на предыдущих выборах.

Вопрос Тулеева

Один из вопросов в «Единой России» к осенним выборам в Кемерове – возглавит ли Тулеев список местных единороссов на выборах в местный облсовет, которые пройдут осенью вместе с выборами губернатора. В сохранении влияния бывшего губернатора в регионе заинтересовано прежде всего «его ближнее окружение», говорит собеседник, близкий к партийному руководству. Ранее собеседник, близкий к руководству фракции, не исключал, что Тулеев возглавит список. Турчак в четверг сказал журналистам, что в любом случае все кандидаты от партии должны принять участие в праймериз.

Тулеев тоже должен пойти на праймериз, если он хочет переизбраться, говорит собеседник, близкий к партийному руководству. Формально Тулеев и его окружение все еще сохраняют власть в регионе, считает другой собеседник в партии. Закрытая модель праймериз позволила бы сформировать те списки, которые нужны окружению Тулеева, теперь такой возможности нет, отмечает собеседник в партийном руководстве. Назначение Тулеева спикером при этом произошло так быстро, что был даже нарушен партийный устав: выдвижение председателя должно было произойти через конференцию регионального отделения партии тайным голосованием из числа депутатов законодательного (представительного) органа субъекта на альтернативной основе.

Кандидатуры вносятся делегатами конференции регионального отделения партии, однако в Кемерове конференция не проходила. Собеседник в руководстве единороссов объяснил, что процедурно все мероприятия были соблюдены, а на конференцию не было времени, поэтому решение было принято политсоветом.