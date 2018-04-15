Асад оценил восстановление инфраструктуры в Сирии в $400 млрд

Восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше $400 млрд, на это понадобится 10-15 лет, сказал Асад SANA / AP

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями заявил, что Дамаск надеется на участие компаний из России в восстановлении страны. Об этом рассказал присутствовавший на встрече председатель патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин. «В восстановлении Сирии мы ждем компании России, у них будут все преференции», – привел Саблин слова президента Сирии (цитата «РИА Новости»). Асад сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи.

По словам президента Сирии, для восстановления сирийской экономики требуется не менее $400 млрд. «Восстановление инфраструктуры будет стоить не меньше $400 млрд, на это понадобится 10-15 лет», – привел Саблин слова Асада.

Сирийский лидер также поддержал заключение договоров о сотрудничестве между разными регионами России и Сирии, например между Московской областью и провинцией Дамаска или между Тартусом и Севастополем.

Асад высоко оценил советское оружие, которое было задействовано в отражении ракетного удара США и их союзников по Сирии 14 апреля. Об этом рассказал журналистам другой член российской делегации, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк. «Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров», – сказал Железняк (цитата ТАСС). На встрече с парламентариями Асад назвал удары западных стран по Сирии агрессией.

Российская делегация во главе с координатором группы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным прибыла в Дамаск 13 апреля, до этого российские парламентарии посетили Хомс и Пальмиру.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по военным и научным объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. В результате удара никто не погиб.

Всего США и союзники выпустили около 110 ракет, сообщил генштаб Сирии. По данным ведомства, 71 из них удалось сбить. Удары были нанесены по научно-исследовательскому центру на окраине Дамаска. Разрушено здание, в котором находились научные лаборатории и образовательный центр. Также ударам подверглись склады сирийской армии в Хомсе. В результате ударов по ним пострадали трое гражданских лиц.

Россия рассмотрит вопрос о поставках в Сирию зенитно-ракетных систем С-300, сообщило Министерство обороны после ракетного удара США. «Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300», – говорится в заявлении. Теперь ведомство намерено вернуться к этому вопросу.

Кремль обвинил США в пособничестве террористам. Москва в субботу созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором предложила принять резолюцию, запрещающую применение силы в отношении Сирии. Большинство членов СБ ООН проголосовали против проекта резолюции.

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США