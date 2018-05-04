ЦИК требует учитывать «мобильных» избирателей при нарезке избирательных участков

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Некоторые уже существующие участки объединят Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова потребовала от региональных избиркомов учитывать миграцию избирателей при подготовке предложений о разукрупнении участковых комиссий. Необходимо обратить особое внимание на участки, где наблюдался особенно массовый приток избирателей, – вполне вероятно, что именно в этих местах следует предусмотреть дополнительные участки, чтобы голосование не носило аврального характера, настаивает председатель ЦИК. Она вспомнила, что одним из таких оказался УИК № 145 Москвы, расположенный в здании Центрального телеграфа, где голосовала сама Памфилова.

Поправки, позволяющие регионам пересматривать границы избирательных участков, были приняты в прошлом году – тогда же, когда законодатель ввел возможность голосования по месту пребывания. Нововведение предусматривает возможность уменьшения максимальной численности избирателей на одном участке с 3000 до 1500 человек. Перед выборами президента такое разукрупнение успела провести только Московская область – там было создано 438 новых участков. Однако уже в четверг ЦИК согласовал оптимизацию избирательных участков в девяти регионах. В Архангельске появятся два новых участка, в Башкирии – девять, в Татарстане – 22. В Краснодарском крае создадут шесть новых участков, в Липецкой области – 14, в Кабардино-Балкарии – четыре, в Северной Осетии – три, в Удмуртии – два, а в Пензенской области – 10. Некоторые уже существующие участки объединят, поэтому говорить исключительно об увеличении числа участков нельзя – скорее, следует говорить о реорганизации, настаивал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.