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ЦИК перепроверит работу системы «мобильный избиратель»

Центризбирком поручил региональным избирательным комиссиям вскрыть опечатанные коробки со списками избирателей и провести поиск лиц, которые имели возможность проголосовать дважды, воспользовавшись системой «мобильный избиратель». Такое решение принято в среду на заседании ЦИК.

Проверить предстоит около 1000 участков, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Поводом для проверки стали выступления партий (в частности, лидера КПРФ Геннадия Зюганова) о возможности использовать систему «мобильный избиратель» для фальсификации результатов голосования, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. В частности, тот ссылается на опыт партийного юриста Валерия Цупко, который открепился и проголосовал в Воронеже, а потом получил еще один бюллетень по месту жительства в Балашихе (хотя и отказался голосовать). По словам Булаева, члены избиркома Балашихи нарушили должностную инструкцию и не проверили, голосовал ли перед этим коммунист на других участках (по инструкции на проверочный звонок отводится два часа). Но он сам их спровоцировал, явившись на участок за пять минут до окончания голосования, настаивает Булаев.

Тем не менее ЦИК провел сверку всех избирателей, «открепившихся» по месту жительства (таких было 5 млн) и тех, кто получил так называемое спецзаявление и проголосовал по нему (таких оказалось 157 000). Все случаи совпадения имен избирателей - а таких оказалось 678 - теперь будут проверяться, хотя о масштабных нарушениях речи не идет, подчеркивает Булаев: процент совпадений составляет 0,2% от числа проголосовавших. В реальности же людей, которые проголосовали более одного раза, окажется не более двух десятков, прогнозирует Булаев. Данные по ним всем будут переданы в следственные органы, обещает он.

Председатель ЦИК обратилась к региональным регионам с просьбой провести проверку как можно более оперативно: подвести итог работе системы «мобильный избиратель» ЦИК планирует на конференции, которая намечена на конец месяца.

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