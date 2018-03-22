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Памфилова не видит необходимости реформировать систему «Мобильный избиратель»

Случаи, когда избирателям на президентских выборах удавалось проголосовать дважды по системе «Мобильный избиратель», не приведут к реформе нового порядка голосования по месту пребывания, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова корреспондентам Reuters, которые в ходе наблюдения в Карачаево-Черкесии зафиксировали случаи голосования одних и тех же людей на разных участках.

«Систему нечего реформировать, она совершенно новая, мы только ее ввели. С ведущими экспертами мы проанализируем, где ее нужно дорабатывать, потому что она прекрасна, мы получили много благодарностей от миллионов людей, у которых впервые появилась возможность проголосовать, - и порядка гораздо больше, чем у вас в Штатах», - сказала Памфилова.

Штаб-квартира агентства Reuters находится в Лондоне.

Памфилова заявила, что не видит слабых мест в этом механизме, за исключением случаев, когда сотрудники избиркомов недобросовестно отнеслись к своим обязанностям и не уточнили по телефону - не проголосовал ли избиратель на участке, с которого он выписался. По итогам выборов все будут выявлены и наказаны, обещает она.

Кроме того, уже после выборов произойдет сверка через ГАС «Выборы» поданных заявлений на предмет возможных случаев двойного голосования. «Эти люди будут выявлены и наказаны. Мы предадим гласности все эти случаи - пусть знают, кто пытается дискредитировать эту систему», - обещает Памфилова.

«Мы гордимся своей системой. Ее не надо реформировать, ее надо дорабатывать», - заявила она.

Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что сами корреспонденты Reuters, сначала подавшие заявление о голосовании по месту пребывания через ГАС «Выборы», а затем еще и по месту жительства, совершили правонарушение и ЦИК будет добиваться привлечения их к ответственности.

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