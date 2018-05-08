Путин утвердил структуру нового правительства

У Медведева будет больше заместителей, появятся три новых министерства

Медведев не увидел необходимости в принципиальных изменениях структуры правительства Kremlin.ru

Премьер Дмитрий Медведев во вторник вечером на встрече с президентом Владимиром Путиным представил предложения о структуре нового правительства. По его словам, прежнее правительство отработало эффективно, поэтому структура органов исполнительной власти не должна серьезно измениться.

Медведев предложил Путину разделить Министерство образования и науки на два ведомства – Министерство просвещения, которое займется вопросами начального и среднего образования, и Министерство науки и высшего образования. «Это позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования», – пояснил премьер. Федеральное агентство научных организаций будет ликвидировано, его полномочия передадут Министерству науки и высшего образования. Кроме того, Федеральное агентство по надзору в сфере образования будет напрямую подчиняться правительству. До сих пор надзорное ведомство было подконтрольно профильному министерству.

На базе Министерства связи и массовых коммуникаций Медведев предложил создать Министерство цифрового развития. Оно займется реализацией актуальной для России «цифровой повестки», отметил премьер.

Торговые представительства по замыслу Медведева следует перевести из Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли.

Путин согласился с предложениями Медведева. Через несколько минут после этого на сайте Кремля появился подписанный президентом указ о новой структуре правительства.

Согласно указу у Медведева будет 10 заместителей, на одного больше, чем в прошлом правительстве. Ранее Медведев назвал девять кандидатов на эти должности. Первым вице-премьером и министром финансов может быть утвержден действующий руководитель Минфина Антон Силуанов. Также должности вице-премьеров могут получить председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, работающий с 2012 г. в аппарате правительства Максим Акимов, полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, замминистра обороны Юрий Борисов, руководитель контрольного управления президента Констанин Чуйченко. Из старого правительства должности заместителей премьера могут сохранить Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Ольга Голодец. Из нового указа президента следует, что свою должность также сохранит вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Кроме того, Путин распорядился ликвидировать правительственную комиссию по координации открытого правительства. Комиссию создали в 2012 г. одновременно с назначением Михаила Абызова на должность министра по делам открытого правительства. В положении комиссии сказано, что она координирует взаимодействие органов власти с представителями гражданского общества, общественными объединениями и предпринимателями. Комиссию возглавлял Медведев, и она, по сути, была одним из главных механизмов работы открытого правительства.

Медведев на встрече с Путиным не стал называть кандидатов на должности министров. По его словам, это будет сделано в ближайшую пятницу, 18 мая.