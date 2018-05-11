

Алексей Кудрин согласился сменить Татьяну Голикову Владимир Астапкович / ТАСС

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники. Информацию об этом «Ведомостям» подтвердил высокопоставленный источник, близкий к руководству Госдумы, и источник, близкий к руководству Счетной палаты, и собеседник в окружении Кудрина.

«Ведомостям» пока не удалось связаться с представителем Кудрина.

О том, что Кудрин получил предложение депутатов «Единой России» возглавить Счетную палату, в четверг «Ведомостям» рассказали два человека, близких к руководству Госдумы, и подтвердил бывший федеральный чиновник. «Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», – заявил Кудрин «Ведомостям».

Кандидатура нынешнего председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой ранее была предложена премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике. Голикова заявила о готовности работать в новом правительстве.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов ранее заявил, что члены фракции обсудили с председателем партии - Медведевым выдвижение Кудрина на пост председателя Счетной палаты. Неверов сказал, что этот вопрос «согласован». По его словам, члены «Единой России» предложат в Госдуме кандидатуру Кудрина на должность председателя Счетной палаты. Кудрин – профессионал, хорошо знающий бюджетный процесс и ситуацию в регионах, отметил Неверов.

Изначально единороссы предложили на пост руководителя Счетной палаты первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова, однако он отказался, так как «ему работать вице-спикером интереснее», рассказал человек, близкий к думскому руководству. По его словам, после этого «стали искать кандидатуру вне стен Думы». «Выбрали Кудрина – он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе», - рассказал собеседник «Ведомостей».

Кудрин проработал в правительстве более 11 лет. Будучи министром финансов, он заявил, что не видит себя в правительстве под руководством Медведева «из-за разногласий». «Они, прежде всего, касаются существенных расходов на военные цели», - говорил он. После этого Медведев, на тот момент занимавший пост президента, предложил Кудрину в течение дня подать в отставку. Министр заявил, что перед принятием решения посоветуется с премьером Владимиром Путиным. «Вы можете посоветоваться с кем угодно, в том числе с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам», - сказал ему Медведев.