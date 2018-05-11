Кудрин согласился возглавить Счетную палату
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Алексей Кудрин согласился сменить Татьяну Голикову
Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники. Информацию об этом «Ведомостям» подтвердил высокопоставленный источник, близкий к руководству Госдумы, и источник, близкий к руководству Счетной палаты, и собеседник в окружении Кудрина.
«Ведомостям» пока не удалось связаться с представителем Кудрина.
О том, что Кудрин получил предложение депутатов «Единой России» возглавить Счетную палату, в четверг «Ведомостям» рассказали два человека, близких к руководству Госдумы, и подтвердил бывший федеральный чиновник. «Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», – заявил Кудрин «Ведомостям».
Кандидатура нынешнего председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой ранее была предложена премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике. Голикова заявила о готовности работать в новом правительстве.
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов ранее заявил, что члены фракции обсудили с председателем партии - Медведевым выдвижение Кудрина на пост председателя Счетной палаты. Неверов сказал, что этот вопрос «согласован». По его словам, члены «Единой России» предложат в Госдуме кандидатуру Кудрина на должность председателя Счетной палаты. Кудрин – профессионал, хорошо знающий бюджетный процесс и ситуацию в регионах, отметил Неверов.
Изначально единороссы предложили на пост руководителя Счетной палаты первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова, однако он отказался, так как «ему работать вице-спикером интереснее», рассказал человек, близкий к думскому руководству. По его словам, после этого «стали искать кандидатуру вне стен Думы». «Выбрали Кудрина – он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе», - рассказал собеседник «Ведомостей».
Кудрин проработал в правительстве более 11 лет. Будучи министром финансов, он заявил, что не видит себя в правительстве под руководством Медведева «из-за разногласий». «Они, прежде всего, касаются существенных расходов на военные цели», - говорил он. После этого Медведев, на тот момент занимавший пост президента, предложил Кудрину в течение дня подать в отставку. Министр заявил, что перед принятием решения посоветуется с премьером Владимиром Путиным. «Вы можете посоветоваться с кем угодно, в том числе с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам», - сказал ему Медведев.