Аудиозаписям судебных заседаний могут присвоить статус доказательств
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Аудиозапись судебного заседания должна стать таким же доказательством, как протокол следственных и судебных действий, настаивает Федеральная палата адвокатов в отзыве на проект поправок в УПК, внесенный в Госдуму президентом в марте этого года.
Законопроект предполагает введение автоматизированной системы назначения судей на дела и обязательную аудиофиксацию уголовных процессов. Кроме того, помощники судей получит уже официальное право готовить проекты решений. Поправки были разработаны для совершенствования судебной системы. Основные направления судебной реформы подготовлены под эгидой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и были обнародованы в феврале этого года. Однако, отмечается в отзыве, который президент ФПА Юрий Пилипенко направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, неопределенность в формулировках принципиально важных положений может создать проблемы при их применении.
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