Политика / Безопасность и право

Аудиозаписям судебных заседаний могут присвоить статус доказательств

Госдуму просят учесть мнение профессионального сообщества при работе над судебной реформой
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Аудиозапись судебного заседания должна стать таким же доказательством, как протокол следственных и судебных действий, настаивает Федеральная палата адвокатов в отзыве на проект поправок в УПК, внесенный в Госдуму президентом в марте этого года.

Законопроект предполагает введение автоматизированной системы назначения судей на дела и обязательную аудиофиксацию уголовных процессов. Кроме того, помощники судей получит уже официальное право готовить проекты решений. Поправки были разработаны для совершенствования судебной системы. Основные направления судебной реформы подготовлены под эгидой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и были обнародованы в феврале этого года. Однако, отмечается в отзыве, который президент ФПА Юрий Пилипенко направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, неопределенность в формулировках принципиально важных положений может создать проблемы при их применении.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике