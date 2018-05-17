В Госдуме подбирают кадры для нового правительства
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Кандидатуры четырех депутатов могут быть предложены в новое правительство, рассказали «Ведомостям» собеседники в Госдуме. Это три единоросса – первый зампред комитета по ЖКХ Александр Сидякин, зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта и первый зампред комитета по экономполитике Владимир Гутенев, – а также глава комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР). Точного списка до ожидаемого в пятницу утверждения министров не будет, отмечает человек, близкий к думскому руководству: «Это должны быть люди, способные работать в системе исполнительной власти, с опытом и компетенциями». По словам другого собеседника, речь идет о позициях статс-секретарей в ранге замминистра: «Эти люди наиболее часто контактируют с Думой, поэтому это было бы правильно».
Сами депутаты это не подтверждают. Гутенев, которого СМИ в разное время «назначали» и в Росприроднадзор, и губернатором ряда областей, говорит, что ему «хорошо работается и в Госдуме». Сидякин тоже «не слышал о возможном переходе» в правительство.
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Избиралась в Госдуму первого и второго созывов по одномандатному округу в Москве. В ноябре 1997 г. назначена председателем созданного двумя годами ранее Госкомитета по поддержке и развитию малого предпринимательства. Ушла из правительства в сентябре 1998 г., после того как комитет был упразднен, а его функции переданы новому Министерству по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. В декабре 1999 г. снова избралась в Госдуму от блока «Союз правых сил»
Последний председатель Госплана СССР и первый зампред Совета министров СССР. Был избран в Госдуму от КПРФ в 1995 г. и возглавил комитет по экономической политике. В июле 1998 г. возглавил Министерство промышленности и торговли в правительстве Сергея Кириенко, а в сентябре 1998 г. после назначения премьером Евгения Примакова стал его первым заместителем. Покинул Белый дом в мае 1999 г. после отставки Примакова, в декабре того же года вернулся в Госдуму
Малоизвестный радиоинженер из Санкт-Петербурга был избран в Госдуму по списку блока «Единство» и возглавил его фракцию. В марте 2001 г. неожиданно назначен министром внутренних дел: президент Путин назвал это «политическим назначением». Самым громким свершением Грызлова на посту министра стало дело «оборотней в погонах». В декабре 2003 г. снова избрался в Думу по списку «Единой России», после чего подал в отставку с поста министра и стал спикером нижней палаты
Один из самых опытных депутатов: начиная с 1993 г. четырежды избирался в Госдуму по одномандатному округу в Москве, во втором и третьем созывах возглавлял комитет по бюджету, в четвертой Думе занял пост первого вице-спикера. В марте 2004 г. назначен заместителем председателя правительства, где, в частности, курировал отношения с Госдумой и возглавлял комиссию по законопроектной деятельности. Ушел в отставку в декабре 2011 г. после возвращения в Думу
В 1999 г. избран в Госдуму от блока «Отечество – вся Россия» (ОВР), в сентябре 2001 г. возглавил фракцию ОВР. Переизбирался на новый срок в 2003 и 2007 гг., в пятой Думе занимал пост вице-спикера. В октябре 2010 г. назначен вице-премьером – руководителем аппарата правительства Владимира Путина, а в декабре 2011 г. – первым заместителем руководителя администрации президента Дмитрия Медведева. В 2016 г. снова избрался в Думу по списку «Единой России» и стал председателем нижней палаты