Политика / Власть
Статья опубликована в № 4568 от 17.05.2018 под заголовком: Дума поделится кадрами

В Госдуме подбирают кадры для нового правительства

Несколько депутатов могут претендовать на посты заместителей министров
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Кандидатуры четырех депутатов могут быть предложены в новое правительство, рассказали «Ведомостям» собеседники в Госдуме. Это три единоросса – первый зампред комитета по ЖКХ Александр Сидякин, зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта и первый зампред комитета по экономполитике Владимир Гутенев, – а также глава комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР). Точного списка до ожидаемого в пятницу утверждения министров не будет, отмечает человек, близкий к думскому руководству: «Это должны быть люди, способные работать в системе исполнительной власти, с опытом и компетенциями». По словам другого собеседника, речь идет о позициях статс-секретарей в ранге замминистра: «Эти люди наиболее часто контактируют с Думой, поэтому это было бы правильно».

Сами депутаты это не подтверждают. Гутенев, которого СМИ в разное время «назначали» и в Росприроднадзор, и губернатором ряда областей, говорит, что ему «хорошо работается и в Госдуме». Сидякин тоже «не слышал о возможном переходе» в правительство.

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