Медведев представил Путину кандидатов в министры

Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину кандидатов в министры Михаил Климентьев / пресс-служба президента

Премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным представил кандидатов в министры. Главное изменение – министром сельского хозяйства станет Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. Ранее Дмитрий Патрушев возглавлял государственный Россельхозбанк. В должности главы Минсельхоза он заменит Александра Ткачева, который руководил ведомством последние три года.

Министром экономического развития останется Максим Орешкин. Без изменений в социальном блоке: министром труда и соцзащиты останется Максим Топилин, министром здравоохранения – Вероника Скворцова.

Министром просвещения станет бывший министр образования и науки Ольга Васильева, а Министерство высшего образования и науки возглавит Михаил Котюков, экс-руководитель Федерального агентства по делам научных организаций.

Министром ЖКХ вместо Михаила Меня станет губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Медведев также предложил заменить министра транспорта Максима Соколова на его первого заместителя Евгения Дитриха.

Министром энергетики останется Александр Новак, министром промышленности и торговли – Денис Мантуров. Сергея Донского во главе Минприроды заменит губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавит Константин Носков, ранее он руководил аналитическим центром при правительстве.

Министром культуры останется Владимир Мединский, министром спорта – Павел Колобков. Поменяются также оба «региональных» министра. Министром по развитию Дальнего Востока вместо Александра Галушки станет губернатор Амурской области Александр Козлов, руководителем Минкавказа – Сергей Чеботарев, который сменит Льва Кузнецова.

На посту министра МЧС Дмитрия Пучкова сменит замдиректора ФСБ Евгений Зиничев. Министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, юстиции Александр Коновалов сохранили свои должности.

Кроме того, Медведев предложил Путину 10 кандидатов в вице-премьеры. Ранее он их уже называл. Это Антон Силуанов, который станет первым вице-премьером и сохранит должность министра финансов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Юрий Трутнев, Максим Акимов, Александр Гордеев, Юрий Борисов и Виталий Мутко. Руководить аппаратом правительства в должности вице-премьера будет Константин Чуйченко.

Таким образом, в новом правительстве 14 новичков – девять министров и пять вице-премьеров.

Путин заявил Медведеву, что согласен со всем представленным списком и подпишет указы о назначениях в пятницу.

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