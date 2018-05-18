Приходько останется работать в аппарате Медведева
В этом году он оказался в центре скандала после публикации расследования Навального
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Евгений Разумный / Ведомости
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства, сообщила пресс-служба кабинета министров. В прошлом составе правительства Приходько в должности вице-премьера возглавлял аппарат кабинета министров.
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