Медведев назвал кандидатов в новое правительство

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

Выдвинутый президентом на должность председателя нового правительства Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме предложил на должности вице-премьеров нынешнего и. о. министра финансов Антона Силуанова и председателя Счетной палаты Татьяну Голикову. Это подтвердили депутаты, присутствовавшие на встрече с Медведевым в нижней палате.

Кандидатура Силуанова предложена на пост первого вице-премьера, курирующего экономику и финансы, Голиковой – на пост вице-премьера по социальному блоку. В прежнем правительстве эти должности занимали соответственно Игорь Шувалов и Ольга Голодец.

Руководителем аппарата правительства должен стать нынешний помощник президента Константин Чуйченко – он сменит на этом посту Сергея Приходько. Приходько может стать помощником президента вместо Юрия Ушакова, говорит источник «Ведомостей».

На пост вице-премьера, куратора ВПК вместо Дмитрия Рогозина предложен замминистра обороны Юрий Борисов, курирующий в Министерстве обороны закупки вооружений. На пост вице-премьера по культуре и спорту Медведев внес кандидатуру социального вице-премьера в прежнем правительстве Ольги Голодец.

Зампредом правительства по сельскому хозяйству станет постпред президента в Центральном федеральном округе, бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Куратором энергетики и промышленности может стать и. о. вице-премьера Дмитрий Козак, отвечавший за развитие регионов. «Он [Козак] мог бы заняться вопросами промышленности, потому что нужно периодически менять сферу деятельности, вопросами энергетики. И Дмитрий Николаевич имеет для этого достаточный опыт и достаточный авторитет в стране», - заметил Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер Виталий Мутко предложен на пост вице-премьера по строительству и региональной политике. «Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик, в то же время имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», – цитирует ТАСС слова Медведева о кандидатуре Мутко.

Цифровой экономикой в новом правительстве должен заняться первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов.

Юрий Трутнев сохранит место вице-премьера, написал «Интерфакс»: Медведев не упомянул его на встрече с фракцией «Единой России», поскольку он помимо работы в правительстве занимает пост полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

«Единая Россия» «за»

Фракция «Единой России» приняла решение поддержать эти кандидатуры Медведева, сказал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Завтра будем предлагать на заседании Госдумы поддержать кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева. Решение принято консолидированно, фракция будет голосовать 100% депутатов за данное решение», – заявил он.

«В кандидатах, предложенных премьером на посты вице-премьеров правительства, сомнений нет», – сказал зампред Госдумы Александр Жуков. По его словам, депутаты положительно отреагировали на возвращение в правительство Гордеева: «Этот опытный человек прекрасно знает все вопросы сельского хозяйства». Силуанов, по его мнению, сохранит должность министра финансов и на посту первого вице-премьера.

«Команда обновляется, но сохраняется преемственность. Я думаю, нам будет несложно находить общий язык, хотя, как сказал Медведев, нам и предстоит принимать непопулярные законы», – резюмировал зампред нижней палаты.

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