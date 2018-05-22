Володин предложил присваивать резонансным законам имена их авторов

Назвать в честь себя закон о контрсанкциях просил Владимир Жириновский

Закон о контрсанкциях пока не стал «законом Жириновского» Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по контролю и регламенту продумать механизм присвоения законам, принимаемым палатой, имен их авторов-депутатов, передает ТАСС.

Эту тему поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский при обсуждении в третьем чтении законопроекта о контрсанкциях. Либерал-демократы предлагали дать этому законопроекту имя своего руководителя и назвать «законом Жириновского».

«Мы считаем, что иногда надо давать имена, поскольку это делает нашу законодательную деятельность более интересной», – обратился к коллегам Жириновский. Он рассказал, что «много поработал над этим законом, больше других». «Приходил и в нерабочее время, других [соавторов законопроекта] не было: [лидера КПРФ Геннадия] Зюганова, [лидера "Справедливой России" Сергея] Миронова», – утверждал Жириновский.

Володин предложил парламентариям подумать над предложением, «учитывая, что есть законодательные инициативы действительно авторские, над ними много работают депутаты, они резонансные». По мнению Володина, это сделает работу депутатов «более открытой» и «ответственность за принятые решения будет уже персональная». «Народ должен знать своих героев», – подчеркнул спикер.

Одним из самых известных законов, который неофициально назвали в честь автора, является «закон Яровой» об обязанности операторов связи и интернет-провайдеров хранить и передавать спецслужбам записи всех разговоров пользователей.

Во вторник Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ответных санкциях против США и недружественных России стран. Его авторами стали Володин и руководители думских фракций.

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