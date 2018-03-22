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Журналист обвинил Жириновского в домогательствах

Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского на своей странице в Facebook.

«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса "Мисс Россия", который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР», – написал Давлетгильдеев. По его словам, во время небольшого интервью лидер ЛДПР также вел себя непристойно, распуская руки. Журналист отметил, что был тогда юным и у него «коленки ходили ходуном от одной мысли», что перед ним депутат: «Казалось, что я обязан смотреть им в рот». Давлетгильдеев отметил, что его история – «ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР».

Вице-спикер Госдумы и замруководителя фракции ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что обвинения Давлетгильдеева – прямые оскорбления и ЛДПР этого так не оставит: «Он должен голову включать, прежде чем говорить».

Пресс-служба Жириновского пока не ответила на звонки «Ведомостей».

Ранее несколько журналисток обвинили депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Они попросили думскую комиссию по этике разобраться в происшедшем. Слуцкий сказал, что это предвыборная провокация. Комиссия не нашла никаких нарушений в поведении Слуцкого, а девушкам предложили обратиться в правоохранительные органы. После этого решения многие СМИ объявили бойкот Госдуме и Слуцкому.

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