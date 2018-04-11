Политика / Власть

Как депутаты и члены правительства слушали Медведева

Фоторепортаж из Госдумы, где премьер отчитался об итогах работы своего правительства
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