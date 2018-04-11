Как депутаты и члены правительства слушали Медведева
Фоторепортаж из Госдумы, где премьер отчитался об итогах работы своего правительства
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова и сельского хозяйства Александр Ткачев
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и министр экономического развития Максим Орешкин
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин
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Первый заместитель председателя комитета Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр строительства Михаил Мень (слева направо)
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Депутаты Елена Бондаренко, Марат Бариев и Рафаэль Марданшин (внизу)
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Член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк (на фото слева)
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
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Депутаты Татьяна Сапрыкина , Юшаа Газгиреев, Галина Данчикова и Лариса Шойгу (слева направо)
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов
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Вице-премьер Юрий Трутнев и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской (справа)
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Премьер Дмитрий Медведев
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