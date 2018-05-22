Госдума приняла закон о контрсанкциях

«Последний вариант закона безвредный, он ничего не разрешает, ничего не запрещает. У правительства и без этого закона было право вводить санкции», – заявил депутат Николай Арефьев Максим Стулов / Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответных санкциях против США и недружественных России стран. Он позволяет президенту приостанавливать сотрудничество с отдельными иностранными государствами и организациями, которые прямо или косвенно находятся под их юрисдикциями. Кроме того, власти смогут ограничивать экспорт и импорт продукции иностранных компаний и запрещать им участвовать в госзаказе и приватизации.

Согласно законопроекту президент сможет принимать и «иные меры» в ответ на «недружественные действия в отношении России». Ограничения не могут касаться жизненно необходимых товаров и лекарств, аналоги которых не производятся в России. Меры также не могут затрагивать товары, которые граждане ввозят в страну для личного пользования.

После критики законопроекта со стороны бизнеса, экспертов и профильных госструктур депутаты доработали документ ко второму чтению и сделали его более рамочным, использовав обобщенные формулировки. Изначально в законопроекте назывались конкретные группы товаров, импорт которых может быть запрещен, были прописаны пункты о возможном ограничении на работу в России иностранных специалистов и запрете на экспорт российского титана.

В то же время к третьему чтению расширился список компаний, которые могут попасть под действие законопроекта. Если в первой версии документа ограничительные меры предполагалось распространить на компании с долей иностранного участия более 25%, то теперь санкции могут коснуться всех юридических лиц, «прямо или косвенно подконтрольных» недружественным странам.

«Мы достигли договоренности, что никакие меры не будут приниматься кулуарно, а только в результате обсуждения с бизнесом, экспертным сообществом, Госдумой», – заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

«Последний вариант закона безвредный, он ничего не разрешает, ничего не запрещает. У правительства и без этого закона было право вводить санкции, было право отменять санкции и в отношении юридических, и в отношении физических лиц. Закон рамочный, но если вдуматься в суть, то он разрешает правительству вводить санкции на ввоз какой-то продукции», – отметил первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ).

Параллельно Госдума рассматривает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций. Он был принят в первом чтении, однако также подвергся критике – со стороны российского крупного бизнеса. После этого депутаты решили дополнительно обсудить документ. Авторы обоих законопроектов – председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководство думских фракций, в числе авторов законопроекта о наказании за следование санкциям также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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