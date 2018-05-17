Дума отложила законопроект о наказании за соблюдение санкций

Законопроект о наказании бизнеса за соблюдение санкций раскритиковали российские миллиардеры, в том числе попавшие в черный список минфина США Максим Стулов / Ведомости

Госдума на заседании в четверг перенесла на более поздний срок рассмотрение во втором чтении законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение санкций против России. По словам одного из авторов законопроекта и спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ необходимо обсудить с деловым сообществом.

«Мы получили большое количество обращений от делового сообщества. Вчера поступило обращение от РСПП и от представителей банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту», – сказал Володин на пленарном заседании.

Законопроектом предусмотрено тюремное наказание до четырех лет и штраф до 600 000 руб. за исполнение санкций против России (например, за отказ работать с попавшими под санкции компаниями), а также до трех лет и полумиллиона рублей - за действия, которые привели к введению новых санкций (например, передачу информации). Принять его во втором чтении Госдума планировала 17 мая.

Накануне бюро правления РСПП, куда входят крупнейшие российские бизнесмены, заявило «о категорической недопустимости принятия данного законопроекта». Компании оказываются между двух огней, следует из заявления: нарушение санкций грозит вторичными санкциями, а следование им – уголовной ответственностью в России. Предложенные депутатами поправки создают риски необоснованного уголовного преследования российских граждан и иностранцев, могут снизить заинтересованность иностранных инвесторов в России и ухудшить деловой климат, подчеркнуло руководство РСПП.

Резолюцию поддержали даже те члены бюро, которые сами попали в санкционные списки США. «Мы считаем, причем голосовали и я, и товарищ [владелец группы «Ренова» Виктор] Вексельберг, который под санкциями находится, что это несет дальнейший ущерб российской экономике, в том числе по работе с иностранными компаниями и с российскими», – заявил попавший под санкции президент ВТБ Андрей Костин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей» и федерального чиновника, законопроектом недовольны и в Кремле.

Законопроект может стать угрозой давления на бизнес, единодушны опрошенные «Ведомостями» предприниматели. Основной риск несет отсутствие четких критериев нарушения, указывают бизнесмены. Например, нет ясности, как определить, отказалась компания от заключения договора из-за плохой репутации контрагента или угрозы санкций. Предложенные поправки могут стать рычагом влияния – компания из американского черного списка может принуждать любой бизнес к сделке, грозя партнерам жалобой в правоохранительные органы.

Согласно действующей редакции законопроекта к ответственности можно привлечь даже российское Министерство финансов, которое в проспекте еврооблигаций обязалось не использовать привлеченные деньги для поддержки попавших под санкции компании.

Проект создает риски и для тех, кто из-за санкций отказывается работать в Крыму, - в частности, для Сбербанка и ВТБ и операторов сотовой связи. Зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заверял, что компании, не открывающие филиалы в Крыму, не попадут под действие закона. Однако отказ работать с крымскими контрагентами, согласно законопроекту, может считаться нарушением, отмечает юрист крупной иностранной юрфирмы. По его словам, законопроект может осложнить любые публичные размещения, выдачу кредитов и займов, заключение сделок и соглашений.

Кто попал под новые санкции США