Российские контрсанкции станут универсальными

В законе не будет упоминаться конкретная продукция, все ограничения будет вводить правительство по своему усмотрению

Депутаты сделали нормы законопроекта более универсальными, а не отраслевыми Андрей Гордеев / Ведомости

Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсудил замечания и предложения регионов и экспертов к законопроекту о контрсанкциях.

Это уже второе обсуждение поправок, внесенных депутатами в ответ на санкции США. 20 апреля в Думе прошли консультации с представителями делового и научного сообществ, по ее итогам для доработки проекта была создана рабочая группа, которую возглавил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

По словам вице-спикера Ивана Мельникова, из законопроекта уберут формулировки, касающиеся конкретной продукции. Политолог Екатерина Шульман на своей странице в Facebook уже опубликовала новый текст законопроекта. В нем гораздо более общая формулировка, чем была изначально: «Запрет или ограничение ввоза на территорию России продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства или производителями которых являются организации, находящиеся в под юрисдикцией недружественных государств…».

Ранее предполагалось, что документ даст право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер: запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям, привлекать на работу высококвалифицированных специалистов.

В итоге депутаты сделали нормы законопроекта универсальными, а не отраслевыми. «Полномочия, которые передаются правительству и президенту, должны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаясь конкретных предприятий или конкретной продукции», - говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. При рассмотрении законопроекта в первом чтении палата примет специальное постановление, определяющее дальнейшие направления работы над документом. Законопроект может быть принят в первом чтении 15 мая.

«Мы договорились, что в тексте не будут упомянуты конкретные виды товаров - это будет прерогатива правительства, это же будет касаться и стран, которые попадут под закон. Правительство должно иметь полномочия вводить некоторые критерии. Все это мы увидим в окончательном тексте. В постановлении о принятии будет также прописан целый ряд рекомендаций правительству, договорились о том, что это не должно быть реакцией на те или санкции, это должна быть политика по импортозамещению. Эту политику нам нужно продолжать вне зависимости от санкций», - заявил журналистам президент Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин. «Мы не изолируемся, не огораживаем российскую экономику, главная наша задача - показать возможность выхода нашей экономики на конкурентный уровень», - добавил он.

«Нас устраивает, что ушли от детализации: нас очень беспокоил, например, тезис о том, что нельзя привлекать высококвалифицированных специалистов», - заявил по итогам обсуждения президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. «Версия, которая обсуждается, в итоге нас вполне устраивает: необходимо две вещи - финансовое обоснование мер, которые будет готовить правительство, и их обсуждение с бизнес-сообществом. И также мы настаиваем на поддержке (в том числе и законодательной) отдельных отраслей и компаний, против которых введены санкции», - рассказал Катырин. «В Общественной палате провели экспертизу в отношении конкретных товаров и услуг: в Госдуме эти замечания учтены, есть уверенность, что на жизненно-важные товары и услуги законопроект не будет распространяться», - сообщил журналистам секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Учредитель фонда помощи хосписа «Вера» Нюта Федермессер сказала, что опасались появления второго «закона Димы Яковлева», но пока этого не происходит. «Ситуация значительно более оптимистичная, чем мы опасались. Исчезло упоминание лекарственных препаратов, появилась поправка, которая предполагает исключение упоминания отдельных отраслей, товаров и услуг», - сказала Федермессер. По ее словам, прозвучало много критики в адрес Минздрава. «Государство должно работать, помогая своим гражданам, а не вступать в противостояние с другими государствами», - добавила она.

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