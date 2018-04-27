Депутаты стали вносить в Госдуму меньше экзотических законопроектов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Экспертные советы смогли поставить заслон большинству экзотических законопроектов, считают думские единороссы Ярослав Чингаев для Ведомостей

С начала работы избранной в 2016 г. Госдумы в экспертные советы, созданные при фракции «Единая Россия» для отбора качественных инициатив, поступило около 500 законопроектов, но внесено в нижнюю палату в итоге было только около 100, рассказал «Ведомостям» сотрудник аппарата фракции единороссов. Около 400 законопроектов были проработаны на уровне экспертно-консультативных советов: их создано 12 по всем возможным направлениям, от финансового рынка до государственных закупок. Нет своего совета только у законопроектов, касающихся конституционного законодательства, – они попадают сразу на рассмотрение главного координационного совета, которым руководит заместитель председателя фракции Андрей Исаев. Этот совет рассмотрел около 150 инициатив из 500 поступивших. По отклоненным законопроектам точной статистики нет, добавляет думский аппаратчик: какие-то проекты снимаются, какие-то возвращаются авторам на доработку и затем вносятся заново.

Экспертные советы – коллегиальные органы, созданные для «общественного обсуждения» инициатив, прохождение через них законопроектов не является обязательным, но именно там формируются приоритетные проекты единороссов, которым рекомендовано вносить все свои инициативы через эти советы. Правда, рекомендации выполняют не все. Недавняя нашумевшая инициатива единоросса Сергея Вострецова (избран по одномандатному округу в Санкт-Петербурге) предлагала вернуть для студентов-бюджетников обязательное распределение. Как объяснил «Ведомостям» лидер фракции Сергей Неверов, проект не был проработан предварительно ни с советами, ни с другими заинтересованными сторонами. «Неоднократно говорилось: инициативы, которые не обсуждались на советах, не имеют перспектив для принятия», – подчеркивает Неверов. Хотя юридически каждый депутат обладает правом законодательной инициативы, оговаривается он. Помощник Вострецова рассказал «Ведомостям», что депутат знает про существование советов и отправил туда проект, но одновременно внес его и в Госдуму.