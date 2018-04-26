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Бизнес
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Кудрин предостерег от принятия закона о наказании бизнеса за соблюдение санкций

Ведомости
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Принятие законопроекта о наказании бизнеса за соблюдение санкций США на территории России может привести к масштабному распространению американских ограничительных мер на российский рынок, заявил «Интерфаксу» председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Скажу коротко: это поспешное решение с потенциально тяжелыми последствиями, – подчеркнул Кудрин. – Рынок есть рынок. Если определенные американские санкции будут распространены на наши крупные корпорации, масштаб осложнений на внутреннем рынке России будет очень значительным».

Экс-министр финансов также назвал спорным подготовленный Госдумой законопроект о контрсанкциях против США, позволяющий правительству ограничить американский импорт и разорвать сотрудничество в ряде отраслей с компаниями с долей американского участия более 25%. «Должен сказать, на нашем рынке масса очень крупных финансовых и промышленных корпораций, в которых она больше 30%. Но это российские компании. Разработчики документа, видимо, сильно поспешили», – заметил Кудрин.

«Мы очень сильно зависим от импорта, в том числе в сфере высоких технологий. Ограничивая себе в таком взаимодействии с самым высокотехнологичным, самым динамичным, самым инновационным рынком, мы, конечно, существенно осложним или подорвем работу российских компаний», – предупредил Кудрин.

Законопроект о штрафах для юрлиц и об уголовной ответственности для физлиц за соблюдение антироссийских санкций на территории России предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Объявленные 6 апреля минфином США новые санкции против российского бизнеса запрещают контрагентам из любых юрисдикций проводить существенные транзакции в пользу фигурантов черного списка под угрозой самим оказаться под санкциями.

Политика
Новости

Правительство Армении отправило делегацию на консультации в Москву

Ведомости
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Исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Армен Геворкян в четверг утром отправился в Москву для проведения рабочих переговоров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

По данным источника агентства, в Москву накануне вечером прибыл министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который намерен провести неофициальные переговоры с представителями российских властей. По словам собеседника, основной темой переговоров станут вопросы, связанные с внутриполитическим кризисом в Армении и российско-армянскими союзническими отношениями.

В четверг в Ереване продолжились акции протеста, которые возглавляет депутат парламента Никол Пашинян. Демонстранты требуют ухода из власти всех представителей правящей Республиканской партии.

Массовые протесты вынудили премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, бывшего президента страны, 23 апреля сложить с себя полномочия. Исполняющим обязанности премьера Армении стал однопартиец Саргсяна Карен Карапетян.

В Ереване возобновились протесты

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Недвижимость
Новости

Жители Подмосковья отказываются от покупки новостроек на этапе котлована

Ведомости
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Доля сделок на первичном рынке жилья Московской области в домах на средней стадии готовности (этап монтажа) составила 76% в текущем году против 6% за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании «Инком-Недвижимость».

Приобретение объектов «на уровне котлована» в настоящее время интересует не более 16% подмосковных покупателей. Год назад их было 94%, снижение – в 5,9 раза.

Объекты высокого уровня готовности – на стадии отделки помещений, а также во введенных в эксплуатацию проектах – сегодня популярны у 8% покупателей в области, годом ранее востребованность была практически нулевой.

«Основной причиной роста популярности жилья в новостройках на этапе возведения этажей можно назвать сокращение ценовой разницы по мере возведения корпуса. Если раньше разрыв в стоимости квартиры в доме на уровне котлована и на завершающем этапе строительства составлял примерно 20%, то сегодня дельта заметно снижается, а в некоторых проектах девелоперы совсем отказываются от удорожания», - говорит Дмитрий Таганов руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость».

По данным Росреестра в Московской области по итогам I квартала было заключено 21 300 договоров долевого участия.

Бизнес
Новости

Мильнер инвестировал в финтех-стартап выходцев из России Revolut

Ведомости
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Венчурный фонд DST Global Юрия Мильнера совместно с группой инвесторов вложил $250 млн в британский финтех-стартап с российскими корнями Revolut. Стартап в ходе раунда оценили в $1,7 млрд.

Фонд российского миллиардера возглавил раунд финансирования. В раунде также приняли участие Index Ventures и Ribbit Capital. С момента основания компания привлекла $336,4 млн.

Revolut создана в 2015 г. выпускником Российской экономической школы (РЭШ), Московского физико-технического института (МФТИ) и бывшим трейдером Credit Suiss в Лондоне Николаем Сторонским и бывшим специалистом по разработке Deutsche Bank AG Владом Яценко. 

Полученные инвестиции компания направит на запуск сервиса в новых странах и расширение штата - с 350 до 800 сотрудников, в том числе наняв 200 человек в Москве и Санкт-Петербурге, уточняет vc.ru со ссылкой на основателей проекта. В 2018 г. Revolut планирует выйти на рынки России, США, Канады, Австралии, Сингапура и Гонконга. 

Revolut занимается выпуском карт с несколькими валютными счетами. Стартап позволяет пользователям обменивать одну валюту на другую без банковских комиссий, конвертируя средства по среднему рыночному курсу. Карты Revolut поддерживают 150 различных валют. Компания утверждает, что ее сервисом пользуются почти 2 млн клиентов, 250 тысяч из которых - каждый день. 

Издание Recode 11 апреля писало, что компания привлекла внимание DST Global, который намерен вложить в проект $150-250 млн в проект. Российский Forbes уточнял, что Стронский вскоре может войти в список богатейших бизнесменов России. Его доля в финтех-стартапе составляет примерно 30%, говорили изданию два источника, знакомых с бизнесом компании. «Это означает, что после завершения раунда финансирования стартапер может стать обладателем состояния минимум в $420 млн, вплотную приблизившись к нижней границе списка самых богатых предпринимателей Forbes ($500 млн)», - писал журнал. 

Бизнес
Новости

«М.Видео» приобрело «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

Ведомости
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Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» приобрел вторую по величине сеть магазинов «Эльдорадо», говорится в сообщении компании. Сделка закрыта 26 апреля, ее сумма составила 45,5 млрд руб. без учета кредитных обязательств «Эльдорадо».

Сумма сделки соответствует справедливой рыночной оценке, отмечает «М.Видео». Компания купила 100% в «Эльдорадо» на свои средства, а также привлекла кредит ВТБ

Объединение «М.Видео» и «Эльдорадо» позволит увеличить охват клиентов и региональное покрытие, указано в сообщении. Под управлением объединенной компании будет работать 831 магазин в 200 крупнейших городах России.

«Эльдорадо» и «М.Видео» входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако ранее компании не были объединены. В процессе слияния будет создано единое юрлицо – это должно произойти до конца первого квартала 2019 г. Оба бренда при этом сохранятся.

Ранее стало известно, что «М.Видео» может купить российский бизнес Media Markt. Пока сделка находится в стадии переговоров.

Недвижимость
Новости

Суд оставил под арестом обвиняемого в хищении денег дольщиков ЖК «Царицыно»

ТАСС
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Мосгорсуд признал законным продление срока ареста руководителя группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича, обвиняемого в мошенничестве при строительстве столичных жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд оставил постановление Тверского суда без изменений», - сказал представитель суда.

Ранее Тверской суд Москвы продлил Пинкевичу меру пресечения на срок до 12 июля.

Уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, руководством компании-застройщика - комбината хлебопродуктов «Настюша» - мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по 6-й Радиальной улице. В результате обманутыми оказались более 6000 дольщиков.

Технологии
Новости

Кудрин назвал блокировку Telegram препятствием для цифровизации экономики

Ведомости
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Блокировка Telegram повлекла за собой слишком тяжелые последствия, она усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики, заявил в интервью «Интерфаксу» председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

По мнению Кудрина, решение Роскомнадзора о блокировке Telegram было непроработанным. «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия, – подчеркнул Кудрин. – Сразу видно, что инициаторы этих шагов не осознавали всех последствий. Им нужно было серьезнее продумать, достигнут ли эти меры результата».

Россия видит новые возможности именно в росте производительности труда, а цифровизация может обеспечить почти треть этого прироста в ближайшие шесть лет, отметил Кудрин. «И этот шаг (блокировка мессенджера. – "Ведомости") усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики», – заключил он.

Экс-министр финансов добавил, что сам продолжает пользоваться Telegram и после его блокировки. «Сейчас идут перебои, иногда [мессенджер] работает, иногда - нет», – заметил Кудрин.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.

Газета «Коммерсантъ» приводила оценки IT-компании Flexbby, согласно которым в результате блокировки мессенджера уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов. Возможные потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценила в $1 млрд. Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может принести корпорациям $940 млн убытка по итогам 2018 г.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

ДОМ.РФ отдаст в бюджет половину чистой прибыли за 2017 год

Ведомости
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Наблюдательный совет 25 апреля 2018 г. рекомендовал общему собранию акционеров ДОМ.РФ (бывшее АИЖК) направить на выплату дивидендов в федеральный бюджет 50,18% чистой прибыли по МСФО по итогам 2017 г., говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 2017 г. составила 18 млрд руб. (рост на 31,2%). Общая сумма, которую предлагается направить на дивиденды, составляет более 9 млрд руб. Дивидендные выплаты увеличатся почти в 1,3 раза по сравнению с дивидендами за 2016 г. (7,066 млрд руб.).

В сообщении также говорится, что «интегральное исполнение ключевых показателей эффективности за 2017 г. составляет 120%». Показатель рентабельности собственных средств компании за 2017 г. достиг 12,1% по сравнению с 9,9% за аналогичный период прошлого года.

Бизнес
Новости

Highland Gold выкупит у Абрамовича три золотых актива на Чукотке

Ведомости
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Highland Gold Mining (HGM) договорилась с Aristus Holdings, структурой Millhouse Романа Абрамовича, о покупке трех золотоносных активов на Чукотке, включая действующий рудник Валунистый. Об этом сообщает пресс-служба HGM.

Как говорится в сообщении HGM, сумма сделки - $91 млн. В том числе на $78,7 млн Highland Gold выпустит новые акции, еще $12,3 млн составляет чистый долг, который компания возьмет на себя.

Ранее Абрамович изменил структуру владения золотодобытчиком HGM. 9 января он перевел лично на себя 8% акций золотодобытчика, принадлежавших компании Primerod International. Эта структура ликвидирована, указывалось в сообщении HGM.

Общая доля структур, дружественных Абрамовичу, в Highland Gold осталась прежней - 20,39%. Еще 12,56% владеет Евгений Швидлер.

Highland Gold зарегистрирована в Великобритании. Она занимается добычей золота в России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Экономика
Новости

Кудрин рассказал о встречах с Медведевым

Ведомости
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Президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подтвердил, что премьер Дмитрий Медведев провел с ним рабочую встречу. По словам экс-министра финансов, он регулярно совещается с председателем правительства.

«Подготовка предложений для "Стратегии" [ЦСР развития России] осуществлялась по поручению президента, было и поручение кабинету взаимодействовать с нами. И у нас было несколько рабочих групп с участием правительства», – сказал Кудрин «Интерфаксу».

Такие встречи с председателем правительства проходят регулярно, отметил Кудрин: «Несколько раз в течение года я встречался с премьером и рассказывал ему о результатах работы, о предложениях, которые мы вносим президенту. То есть он полностью в курсе всех инициатив, которые мы передавали главе государства на всех стадиях, начиная с мая прошлого года».

Кудрин также рассказал, что ЦСР принимал участие в подготовке нового «майского указа» президента Владимира Путина, который предусматривает значительное увеличение расходов на медицину, инфраструктуру и образование.

О том, что Кудрин 23 апреля встретился с Медведевым, сообщали РБК, «РИА Новости» и The Bell со ссылкой на источники. Во встрече также участвовали другие представители ЦСР, в том числе президент Сбербанка Герман Греф, уточнял собеседник РБК.

Политика
Новости

СМИ сообщили об отправке в Сирию дополнительных ЗРК «Панцирь»

Ведомости
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Россия отправила в Сирию дополнительную партию зенитных ракетных комплексов «Панцирь». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Издание уточняет, что ЗРК «Панцирь» были направлены в сирийский Тартус, где находится база ВМФ России, «на прошлой неделе». Собеседник газеты предположил, что посол Сирии в России, сообщивший 25 апреля о поставке в страну комплексов С-300, имел в виду ЗРК «Панцирь».

Ранее Минобороны России сообщило, что готово вернуться к обсуждению вопроса о поставках в Сирию С-300, категорически против которых выступает Израиль. Израильские власти в свою очередь пообещали уничтожить сирийские С-300, если они будут нести угрозу военной авиации страны.

Посол Сирии в Москве Рияд Халлад 26 апреля сообщил, что ЗРК С-300 были введены в строй в стране месяц назад. Позже военно-дипломатические источники «Интерфакса» и ТАСС опровергли это сообщение. Несмотря на сделанные ранее заявления о готовности передать Дамаску дальнобойные зенитные ракетные комплексы С-300, их пока на территории Сирии нет, говорит военно-дипломатический источник «Коммерсанта».

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Бизнес
Новости

Великобритания раскроет имена хранящих активы в офшорах россиян

Ведомости
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Британский парламент на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, который предусматривает публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах, сообщает The Times. Принятие законопроекта позволит узнать владельцев скрытых активов на Британских заморских территориях из числа россиян, пишет газета.

Законопроект был инициирован представителем лейбористов в палате общин Маргарет Ходж. Документ поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций. По словам консерватора Эндрю Митчела, голосов коалиции достаточно для принятия законопроекта.

«Госпожа [премьер-министр Тереза] Мэй до сих пор призывала мир выступать против нарушения Россией международных норм. Но если она собирается выполнить обещание, то должна гарантировать, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрывались под британским флагом где-либо в мире», – заявил Митчелл.

Сейчас находящиеся под суверенитетом Великобритании, но не являющиеся частью страны заморские территории освобождаются от действующего в Соединенном Королевстве требования раскрывать имена владельцев активов.

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон начал реформу налоговых убежищ в 2013 г. С тех пор Лондон публикует реестр бенефициаров активов, скрытых через фирмы-однодневки на территории страны. Тогда правительство не смогло распространить действие этого закона на заморские территории, сославшись на невозможность принимать законы за другие выборные органы власти.

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