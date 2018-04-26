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Кудрин предостерег от принятия закона о наказании бизнеса за соблюдение санкций

Принятие законопроекта о наказании бизнеса за соблюдение санкций США на территории России может привести к масштабному распространению американских ограничительных мер на российский рынок, заявил «Интерфаксу» председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Скажу коротко: это поспешное решение с потенциально тяжелыми последствиями, – подчеркнул Кудрин. – Рынок есть рынок. Если определенные американские санкции будут распространены на наши крупные корпорации, масштаб осложнений на внутреннем рынке России будет очень значительным».

Экс-министр финансов также назвал спорным подготовленный Госдумой законопроект о контрсанкциях против США, позволяющий правительству ограничить американский импорт и разорвать сотрудничество в ряде отраслей с компаниями с долей американского участия более 25%. «Должен сказать, на нашем рынке масса очень крупных финансовых и промышленных корпораций, в которых она больше 30%. Но это российские компании. Разработчики документа, видимо, сильно поспешили», – заметил Кудрин.

«Мы очень сильно зависим от импорта, в том числе в сфере высоких технологий. Ограничивая себе в таком взаимодействии с самым высокотехнологичным, самым динамичным, самым инновационным рынком, мы, конечно, существенно осложним или подорвем работу российских компаний», – предупредил Кудрин.

Законопроект о штрафах для юрлиц и об уголовной ответственности для физлиц за соблюдение антироссийских санкций на территории России предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Объявленные 6 апреля минфином США новые санкции против российского бизнеса запрещают контрагентам из любых юрисдикций проводить существенные транзакции в пользу фигурантов черного списка под угрозой самим оказаться под санкциями.