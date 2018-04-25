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Дворкович назвал условия для национализации попавших под санкции компаний

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что вопрос национализации «Русала» и других компаний, попавших под американские санкции, не поднимался. Владельцы компаний не обращались к правительству с просьбами о национализации, передает ТАСС.

«Насколько я знаю – нет, потому что эта опция, которая возможна, если сами владельцы компаний предложат. Ни в коем случае не будем сами предлагать», – сказал он.

Ранее министр промышленности Денис Мантуров не исключал покупки государством доли Олега Дерипаски в «Русале». Однако он отмечал, что предметно вопрос еще не обсуждался.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля заявлял, что возможность временной национализации пострадавших от санкций США компаний предложена как один из вариантов их поддержки.