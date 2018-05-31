Алтайский край и Амурскую область возглавят «технократы» Сергея Кириенко
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Владимир Путин в среду продолжил работать с «региональной проблематикой», сказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент принял досрочную отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина и заполнил аналогичную вакансию в Амурской области, образовавшуюся 11 дней назад после перехода в правительство ее бывшего руководителя Александра Козлова. Врио губернатора до выборов 9 сентября назначены соответственно вице-губернатор Красноярского края Виктор Томенко и сотрудник компании «Сибур» Василий Орлов.
47-летний Томенко до 2010 г. работал в структурах «Норникеля». Выходцем из этой компании был и экс-губернатор Красноярского края, бывший вице-премьер Александр Хлопонин, но он никакого отношения к назначению Томенко не имел, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». На это решение повлияли два обстоятельства, поясняет он: с одной стороны, Томенко не вписался в новую политическую реальность Красноярского края при врио губернатора Александре Уссе, а с другой – не было других серьезных претендентов на должность руководителя Алтайского края. Томенко на протяжении нескольких лет присутствовал в президентском кадровом резерве и рассматривался на пост губернатора в одном из регионов еще до прихода Усса на пост врио губернатора, возражает другой близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». «Усс сам попросил Томенко остаться и работать председателем правительства. Так что все спекуляции не соответствуют действительности», – говорит политолог Евгений Минченко.
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