Путин назначил врио губернаторов Амурской области и Алтайского края

Президент России назначил временно исполняющих обязанности губернатора Амурской области и Алтайского края Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин сегодня назначил временно исполняющих обязанности губернатора Амурской области и Алтайского края. Амурскую область вместо перешедшего в правительство Александра Козлова возглавил министр экономического развития региона Василий Орлов, а Алтайский край вместо подавшего в отставку Александра Карлина - замгубернатора Красноярского края Виктор Томенко.

Александр Карлин сообщил, что уходит в отставку с поста губернатора Алтайского края, сегодня утром - на заседании краевого правительства. Он сказал, что подал заявление президенту накануне в «ситуации ротации кадров». В 15.20 мск указ Путина о досрочном прекращении полномочий Карлина появился на сайте Кремля.

Карлин стал губернатором края в августе 2005 г. после гибели руководителя региона Михаила Евдокимова. В 2009 г. его полномочия на этом посту продлили на пять лет, а в 2014 г. он избрался еще на один пятилетний срок. На минувшей неделе два человека, близких к администрации президента, рассказывали «Ведомостям» о скорой отставке Карлина. В его регионе был самый высокий уровень протестного голосования на выборах президента, Путин получил там худший результат (64,7% голосов против 76,7% по России), а кандидат от КПРФ Павел Грудинин - лучший (23,7%). Похожие результаты голосования были в Якутии, где тоже сменился руководитель.

Сменщик Карлина Виктор Томенко родился в 1971 г. в Норильске. Начал трудовую деятельность на Норильском горно-металлургическом комбинате еще при СССР, в «Норильском никеле» дорос до замдиректора и главного бухгалтера (2001 г.), а затем - до директора Заполярного филиала компании. На госслужбе в краевом правительстве с 2010 г., с 2012 г. - первый заместитель губернатора - председатель правительства Красноярского края. Сохранил пост при губернаторах Викторе Толоконском (2014 г.) и Александре Уссе (2017 г.). В конце 2017 г. включен в список президентского кадрового резерва.

Врио губернатора Амурской области Василий Орлов родился в 1975 г. в Благовещенске, по первому образованию филолог (китайский и английский языки). С 2008 по 2010 г. - вице-мэр Благовещенска по экономике, с 2012 г. - министра экономразвития Амурской области. В конце 2014 г. Орлов включен в состав кадрового резерва под патронажем президента вместе с экс-губернатором, нынешним министром по делам Дальнего Востока Александром Козловым. С 2015 г. – представитель председателя правления химической компании «Сибур» в Амурской области (вместе с «Газпромом» создает в регионе крупнейший газохимический кластер). Летом 2017 г. переведен в Москву в блок подготовки кадров «Сибура».