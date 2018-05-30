Губернатор Алтайского края подал в отставку

На выборах 2014 года Карлин получил поддержку 72,97% избирателей Максим Стулов / Ведомости

Губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что подал в отставку. Об этом, как сообщает «Интерфакс», Карлин заявил на заседании краевого правительства.

«Вчера я подал заявление об отставке», - объявил Карлин. Он пояснил, что решил обратиться к президенту Владимиру Путину с таким заявлением в «ситуации ротации кадров». По его словам, решение Путин может принять до конца дня. «Я хотел бы выразить признательность президенту страны за оказанное мне доверие в 2005 и 2009 гг.», - сказал губернатор Алтайского края.

Карлин был назначен на пост губернатора Алтайского края в августе 2005 г. после гибели руководителя региона - Михаила Евдокимова. В 2009 г. его полномочия на этом посту продлили еще на пять лет. На выборах 14 сентября 2014 г. его избрали руководителем региона еще на пять лет. Карлин получил поддержку 72,97% избирателей. Срок его полномочий должен был истечь в 2019 г. Но ранее два человека, близких к администрации президента, рассказали «Ведомостям», что Карлин может уйти в отставку уже в июне. В Алтайском крае был самый высокий уровень протестного голосования на выборах президента - 2018: Владимир Путин получил там худший результат (64,7% голосов), а кандидат от КПРФ Павел Грудинин - лучший (23,7%). Похожие результаты голосования были и в Якутии - и там тоже сменился руководитель.

После инаугурации Путина, которая состоялась 7 мая, в отставку ушли руководители нескольких регионов. Свои посты, помимо Карлина, покинули глава Якутии Егор Борисов, губернатор Магаданской области Владимир Печеный, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин. Якушев и Кобылкин перешли в федеральное правительство. Первый занял пост министра строительства и ЖКХ, второй - должность министра природных ресурсов и экологии.

До выборов 9 сентября посты врио губернаторов Якутии и Магаданской области заняли мэры Якутска Айсен Николаев и Нижнего Тагила Сергей Носов соответственно. Тюменскую область до выборов возглавил мэр Тюмени Александр Моор, ЯНАО - заместитель Кобылкина Дмитрий Артюхов. Оба назначенца – Моор и Артюхов - преемники ушедших на повышение губернаторов, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Обоим дали в руки хорошо работающий инструмент и сказали: смотрите не сломайте», – пояснял политолог Евгений Минченко.

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