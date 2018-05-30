Путин нашел губернаторов Тюмени и Ямалу

Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Замена по общему согласию

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До выборов 9 сентября Тюменскую область возглавит Александр Моор (на фото) Максим Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин во вторник назначил врио губернаторов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Оба региона прожили без руководителей 10 дней, хотя после того, как Путин 18 мая принял досрочные отставки их губернаторов Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина, занявших посты в новом правительстве, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что кандидатуры их сменщиков будут названы «достаточно оперативно». Сменщик также перешедшего в министры губернатора Амурской области Александра Козлова не назван до сих пор.

До выборов 9 сентября Тюменскую область возглавит Александр Моор, а ЯНАО – Дмитрий Артюхов. Оба назначенца – преемники ушедших на повышение губернаторов, согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Обоим дали в руки хорошо работающий инструмент и сказали: смотрите не сломайте», – говорит политолог Евгений Минченко.