Путин подписал закон об ответных санкциях

Смягчение формулировок поддержал и президент Владимир Путин, сообщил Дмитрий Песков Евгений Разумный / Ведомости / AFP

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» (закон о контрсанкциях). Закон вступил в силу с сегодняшнего дня – его текст размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В качестве мер противодействия прописано прекращение сотрудничества с «недружественными иностранными государствами», а также с организациями, прямо или косвенно находящимися под их юрисдикцией. В отношении таких государств и организаций возможен запрет на ввоз и вывоз продукции или сырья, участие в госзаказе и приватизации, а также «иные меры в соответствии с решением президента Российской Федерации».

Эти меры вводит и отменяет правительство России по решению президента. Их исполнение обязательно не только для органов власти, но и для всех российских граждан и юридических лиц. Действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, и на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Законопроект о контрсанкциях был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая. Он был внесен в Госдуму в апреле после попадания 24 россиян – крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников – и 15 крупных российских компаний в «кремлевский список» минфина США SDN (Specially Designated Nationals). Новые санкции подразумевают полный запрет для американцев на любые отношения с попавшими под них лицами и компаниями. Больше всех пострадал Олег Дерипаска: в список попали восемь его компаний, в том числе UC Rusal, En+, «Русские машины» и ГАЗ, агрохолдинг «Кубань».

В первой версии «контрсанкционного» законопроекта были прописаны категории товаров, которых могут коснуться ограничения: сельскохозяйственная продукция, продукты питания, сырье, лекарства кроме тех, у которых нет аналогов, алкоголь, табак и другие товары из США или прочих «недружественных» государств. Запрет импортных лекарств вызвал наибольшее возмущение общества, и уже ко второму чтению законопроект был лишен конкретики.

Сейчас в Госдуме находится парный законопроект о наказании за исполнение антироссийских контрсанкций, вызвавший большие претензии бизнеса. В первом чтении этого законопроекта, подготовленного спикером Госдумы Вячеславом Володиным, прописано тюремное наказание до четырех лет и штраф до 600 000 руб. за исполнение санкций против России (например, за отказ работать с попавшими под санкции компаниями), а также до трех лет и полумиллиона рублей – за действия, которые привели к введению новых санкций (например, передачу информации).

После критики документа со стороны крупного бизнеса депутаты перенесли второе чтение и согласились дополнительно обсудить законопроект. В частности, бизнес высказался за замену уголовной ответственности за соблюдение санкций на административную. Смягчение формулировок «таким образом, чтобы исключить опасения компаний, работающих на нашем рынке», поддержал и президент Владимир Путин, сообщил на минувшей неделе его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кто попал под новые санкции США