Победитель праймериз «Яблока» отказался от участия в выборах мэра Москвы

Сергей Митрохин Максим Стулов / Ведомости

Глава Тверского района Москвы Яков Якубович, выигравший праймериз «Яблока», где определялся кандидат в мэры от партии, сразу же отказался от участия в выборах. На пресс-конференции после подсчета голосов во втором туре, где он набрал 58%, он заявил, что не сможет пройти муниципальный фильтр. «После того как я победил в дебатах перед вторым туром праймериз, я вел консультации относительно прохождения муниципального фильтра. Мне стало понятно, что необходимого количества подписей я собрать не смогу», – сказал Якубович. Он рекомендовал федеральному бюро партии и конференции московской организации выдвинуть в мэры Москвы Сергея Митрохина, который также вышел во второй тур праймериз.

Второй тур праймериз «Яблока» проводился, поскольку ни один из кандидатов в первом туре не набрал более 50% голосов. В голосовании могли принять участие более 4000 выборщиков, среди которых члены партии, муниципальные депутаты, журналисты и общественные деятели. Стартовали праймериз 22 мая, было проведено несколько туров дебатов между 21 претендентом, победителем дебатов стал Якубович.

Перед началом голосования на праймериз основатель партии Григорий Явлинский призвал всех голосовать за Сергея Митрохина. Для регистрации в качестве кандидата на пост мэра Москвы необходимо преодолеть муниципальный фильтр, т. е. собрать 110 подписей муниципальных депутатов в 110 районах Москвы. Необходимого числа депутатов у «Яблока» нет, как и у любой другой оппозиционной силы в Москве: осенью 2017 г. при поддержке партии муниципальными депутатами стали 181 человек, но они представляют 51 район.

К праймериз «Яблока» были допущены беспартийные, но в них не имели права участвовать члены других партий и люди, которых когда-то исключили из «Яблока». Из-за этого в предварительном голосовании не могли участвовать ни бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ни глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, исключенный из «Яблока» в 2008 г. И Гудков, и Яшин ранее объявили, что планируют принять участие в выборах мэра 9 сентября.

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