Политика / Демократия

Политическая агитация на языке плакатов

В Музее современной истории России открылась выставка «День выборов. История и современность»
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