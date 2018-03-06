Политическая агитация на языке плакатов
В Музее современной истории России открылась выставка «День выборов. История и современность»
«Спасите Россию! блок Станислава Говорухина». Москва, 1995 г.
1/15
«С волками жить?». Москва. ЗАО «Сорм» 1999 г.
2/15
«Женщины России. Не за власть в Думе, но за мир в доме». Москва, 1995 г.
3/15
Избирательное объединение «Коммунистическая партия Российской Федерации». Москва, 1995 г.
4/15
«Проснись, моя судьба в твоих руках!». Дмитров, издание «Советская Россия», 1991 г.
5/15
«Все на выборы!». Калинин, издательство «Изобразительное искусство», 1969 г.
6/15
Москва, Первая образцовая типографии имени А. А. Жданова, 1955 г.
7/15
«За нашу могучую Родину!». Москва-Ленинград, государственное издательство «Искусство», 1950 г.
8/15
«Женщина-избиратель – могучая сила». Ташкент, государственное издательство Узбекской ССР, 1937 г.
9/15
«Волокитчика, бюрократа, вредителя вон из Совета!». Москва-Ленинград, ИЗОГИЗ, 1931 г.
10/15
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством», 1925 г.
11/15
«Вместе дружно на выборы и работу в Советы»! Москва, 1920-е гг.
12/15
«Голосуйте за партию С-Р». Петроград, издание М. Пивоварского, 1917 г.
13/15
«Анархию победит демократия, отстаивающая государственность и интересы всего великого русского народа». Петроград, издание комитета средней и мелкой промышленности, 1917 г.
14/15
«В борьбе обретешь ты право свое. Пролитая кровь обязывает! Тысячи ваших товарищей пролили свою кровь за Землю и Волю». Петроград, издание «Революционная мысль», 1917 г.
15/15
Самые популярные галереи