«Яблоко» может выдвинуть в мэры Москвы Елену Русакову

Ранее собеседник «Ведомостей» говорил, что чуть более месяца назад Григорий Явлинский встречался с Сергеем Собяниным и они договорились, что «Яблоко» выдвинет Митрохина Михаил Почуев / ТАСС

Исполком федерального бюро партии «Яблоко» согласовал кандидатуру главы Гагаринского муниципального округа Москвы Елены Русаковой для выдвижения в мэры столицы на выборах, которые пройдут 9 сентября. Это решение должна поддержать региональная конференция. По словам собеседника в «Яблоке», на кандидатуре Русаковой настаивала председатель партии Эмилия Слабунова. Основатель партии Григорий Явлинский поддерживал на внутрипартийных праймериз кандидатуру председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина.

«Если конференция не выдвинет Русакову, то тогда кандидата, скорее всего, не будет», - сказал собеседник в партии.

Исполком партии решил, что победитель праймериз, глава московского муниципального округа Тверской Яков Якубович, не станет кандидатом в мэры, поскольку сам отказался от выдвижения в пользу Сергея Митрохина. Но исполком отказался согласовывать и кандидатуру Митрохина, поскольку он «неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения», говорится в сообщении пресс-службы партии. «Такие публичные действия председателя регионального отделения города Москвы, направленные на дискредитацию политически важного партийного и общегражданского мероприятия, а также действий выборных должностных лиц партии, противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб», - говорится в решении исполкома. После праймериз Митрохин заявлял РБК, что руководство партии сознательно приняло такие правила проведения праймериз, чтобы не допустить его участия в выборах. В четверг Митрохин публично извинился перед руководством партии за свои высказывания.

В исполком было направлено обращение 225 участников праймериз с предложением согласовать для выдвижения кандидатуру Елены Русаковой или главы мунициапльного округа Якиманка Андрея Морева. Они на праймериз заняли соотвественно четвертое и третье место. Но Морев сам отказался от участия в выборах мэра.

Ранее собеседник «Ведомостей», близкий к «Яблоку», говорил, что чуть более месяца назад Григорий Явлинский встречался с мэром Сергеем Собяниным и они договорились, что «Яблоко» выдвинет Митрохина: «В партии были уверены, что он выиграет праймериз. Якубович вообще сначала не планировал в них участвовать, а когда выиграл, понял, что не хочет идти на выборы – у него нет ни ресурсов, ни известности».

Два собеседника «Ведомостей», близких к правительству Москвы, говорили, что в мэрии обсуждалось выдвижение от демократов и оказание помощи в сборе подписей муниципальных депутатов (без подписей контролируемых мэрией единороссов набрать необходимые 110 подписей в 110 округах не сможет ни один потенциальный кандидат) либо блогеру Илье Варламову, либо яблочникам Сергею Митрохину или Елене Русаковой. Варламов ранее отказался от участия в выборах. В пятницу Явлинский подтвердил «Интерфаксу», что встречался с Сергеем Собяниным и обсуждал возможное участие партии в выборах мэра, однако он отрицал какие-либо конкретные договоренности по поводу участия в выборах Митрохина: «У меня таких договоренностей нет, но, может быть, мэрия хотела, чтобы мы кого-то выдвинули – например, Митрохина, они его знают». Также Явлинский подтвердил, что в ходе встречи мэр «сказал, что ему интересно будет, если "Яблоко" примет участие в выборах».

В действиях «Яблока» на политической арене, включая московскую, присутствует цикличность, замечает политолог Михаил Виноградов: «То оно выступает в качестве спойлера, самым ярким примером чему была провальная кампания Митрохина на выборах мэра в 2013 г., то берет на себя лидерство в оппозиционном лагере, добивается успеха и тут же разбазаривает результаты, как было с прошлогодними муниципальными выборами». До сих пор эти колебания размывали только внешнюю идентичность «Яблока» в глазах сторонников, говорит Виноградов: «Но теперь, похоже, все больше страдает идентичность внутренняя – в глазах собственных лидеров. Вследствие этого выборы мэра начинают выглядеть в глазах «Яблока» досадным бременем, отвлекающим партию от бурной внутренней жизни».

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