Сергей Кириенко будет курировать в администрации четыре управления

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Сергей Кириенко
Максим Стулов / Ведомости
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указы «О мерах по оптимизации структуры администрации президента» и «Об изменениях в Положение об администрации президента».
Теперь первый замруководителя администрации будет руководить управлением президента по обеспечению деятельности Госсовета, а также управлением по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Собеседник в администрации поясняет, что речь в указе идет о Сергее Кириенко, который отныне курирует четыре управления вместо двух: в его подчинении остались управления по внутренней политике и по общественным проектам; прежде он отвечал в целом за развитие интернет-среды. Кроме Кириенко, должность первого замруководителя администрации занимает еще и Алексей Громов.
Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий, куратором которого был помощник президента Игорь Щеголев, как сообщал «Коммерсантъ», ожидаемо перешло под кураторство Кириенко. Это формальное приведение в соответствие с тем, что и так есть, объяснял «Ведомостям» человек из администрации. Это подразделение ранее называлось управлением по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, но в соответствии с указом переименовано в управление по развитию информационно-коммуникативных технологий и инфраструктуры связи.
Управление по обеспечению деятельности Госсовета перешло под контроль Кириенко потому, что Госсовет – это губернаторы, а губернаторы – это внутренняя политика, объясняет собеседник, близкий к администрации.
Прогнозируемого разделения управления внутренней политики на два не случилось: произошла частичная корректировка наименований некоторых управлений и их внутреннего функционала, не касающаяся сути, говорит политолог Андрей Колядин.
Кроме того, теперь администрация президента получила право заниматься организацией подготовки поправок к законопроектам, принятым Госдумой. Ранее такого отдельного пункта в ее полномочиях не было.
Новая администрация президента. Полный состав
Евгений Разумный / Ведомости
Антон Вайно переназначен руководителем администрации президента
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Андрей Гордеев / Ведомости
Сергей Кириенко переназначен первым замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за внутреннюю политику
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Михаил Метцель / ТАСС
Алексей Громов переназначен первым замруководителя президентской администрации. В прошлой администрации отвечал за СМИ
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Евгений Разумный / Ведомости
Дмитрий Песков переназначен замруководителя администрации – пресс-секретарем Путина
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PhotoXPress
Владимир Островенко переназначен заместителем руководителя администрации Кремля. В прошлой администрации курировал вопросы протокола
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Максим Стулов / Ведомости
Магомедсалам Магомедов переназначен замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за межнациональные отношения
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Максим Стулов / Ведомости
Андрей Белоусов переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал экономические вопросы
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Евгений Разумный / Ведомости
Юрий Ушаков переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал вопросы внешней политики
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владислав Сурков переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал решение проблем Донбасса
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Евгений Разумный / Ведомости
Игорь Левитин переназначен помощником президента. В прошлой администрации отвечал за транспорт
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Денис Гришкин / Ведомости
Лариса Брычева сохранила пост помощника президента, руководителя правового управления президента
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Евгений Разумный / Ведомости
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Михаил Почуев / ТАСС
Бывший замруководителя ФТС, экс-глава управления ФСБ по Карелии Анатолий Серышев назначен помощником президента
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков назначен помощником президента, начальником контрольного управления Кремля
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Владислав Китаев переназначен руководителем протокола президента
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Андрей Гордеев / Ведомости
Сергей Глазьев сохранил пост советника президента по экономическим вопросам
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Антон Новодережкин / ТАСС
Александра Левицкая сохранила пост советника президента. В прошлой администрации отвечала за социальные вопросы
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Максим Стулов / Ведомости
Вениамин Яковлев сохранил пост советника президента, отвечающего за судебную систему и вопросы права
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Дмитрий Калимулин сохранил должность руководителя референтуры президента, одновременно назначен помощником Путина
19/25
Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
Антон Кобяков сохранил пост советника президента. В прошлой администрации отвечал за подготовку Петербургского экономического форума
20/25
Сергей Портер / Ведомости
Михаил Федотов сохранил пост советника президента. В прошлой администрации курировал вопросы защиты прав человека
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Максим Стулов / Ведомости
Владимир Толстой сохранил пост советника президента по культуре
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Анна Исакова / фотослужба Госдумы / ТАСС
Гарри Минх переназначен полномочным представителем Путина в Госдуме
23/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Кротов переназначен полномочным представителем Путина в Конституционном суде
24/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Артур Муравьев переназначен полномочным представителем Путина в Совете Федерации