Сергей Кириенко будет курировать в администрации четыре управления

Сергей Кириенко Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указы «О мерах по оптимизации структуры администрации президента» и «Об изменениях в Положение об администрации президента».

Теперь первый замруководителя администрации будет руководить управлением президента по обеспечению деятельности Госсовета, а также управлением по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Собеседник в администрации поясняет, что речь в указе идет о Сергее Кириенко, который отныне курирует четыре управления вместо двух: в его подчинении остались управления по внутренней политике и по общественным проектам; прежде он отвечал в целом за развитие интернет-среды. Кроме Кириенко, должность первого замруководителя администрации занимает еще и Алексей Громов.

Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий, куратором которого был помощник президента Игорь Щеголев, как сообщал «Коммерсантъ», ожидаемо перешло под кураторство Кириенко. Это формальное приведение в соответствие с тем, что и так есть, объяснял «Ведомостям» человек из администрации. Это подразделение ранее называлось управлением по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, но в соответствии с указом переименовано в управление по развитию информационно-коммуникативных технологий и инфраструктуры связи.

Управление по обеспечению деятельности Госсовета перешло под контроль Кириенко потому, что Госсовет – это губернаторы, а губернаторы – это внутренняя политика, объясняет собеседник, близкий к администрации.

Прогнозируемого разделения управления внутренней политики на два не случилось: произошла частичная корректировка наименований некоторых управлений и их внутреннего функционала, не касающаяся сути, говорит политолог Андрей Колядин.

Кроме того, теперь администрация президента получила право заниматься организацией подготовки поправок к законопроектам, принятым Госдумой. Ранее такого отдельного пункта в ее полномочиях не было.

Новая администрация президента. Полный состав