Конгрессмены США предложили ввести санкции против Евтушенкова

Они ссылаются на слова Путина о работе компаний бизнесмена в Крыму

Евтушенко фигурировал в списке минфина США близких к Кремлю «олигархов» Максим Стулов / Ведомости

Члены конгресса США от Республиканской партии Марк Уолкер и Илеана Рос-Лейтинен попросили министра финансов Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео рассмотреть возможность включения в санкционный список российского миллиардера Владимира Евтушенкова (49-е место в рейтинге российского Forbes, оценка состояния - $2 млрд) и подконтрольные ему АФК «Система» и МТС. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Рос-Лейтинен.

Конгрессмены напоминают, что Евтушенков упомянут в незасекреченной части так называемого кремлевского доклада о чиновниках и бизнесменах, которых Вашингтон считает приближенными к российскому президенту Владимиру Путину. Евтушенков попал во вторую часть доклада – в список «олигархов».

Компании Евтушенкова участвовали в масштабных инвестиционных и строительных проектах в «незаконно оккупированном и аннексированном Россией» Крыму, утверждают конгрессмены в письме. Они ссылаются на слова Путина (есть на сайте Кремля) о том, что «АФК «Система» будет строить многопрофильные лечебные заведения и в Севастополе, и в Республике Крым».

Американские санкции подразумевают блокировку счетов лиц, осуществляющих бизнес в Крыму, отмечают парламентарии. Кроме того, они напоминают, что США подозревали МТС в причастности к коррупционной деятельности в Узбекистане.

«Мы настоятельно призываем минфин и госдепартамент совместно с другими органами исполнительной власти оперативно расследовать деятельность Владимира Евтушенкова, АФК "Система" и МТС и, если они того заслуживают, наложить на них санкции в соответствии с CAATSA (закон о противодействии противникам США. – "Ведомости"), указами президента и законом о противодействии иностранной коррупции», – говорится в обращении конгрессменов.

Представитель АФК «Система» Сергей Копытов сообщил «Ведомостям», что компания не получала никаких официальных запросов по этому поводу. «Группа АФК «Система» не ведет инвестиционной деятельности на территории Севастополя и Республики Крым», – подчеркнул он.

В опубликованный в январе «кремлевский доклад» США попали 114 российских чиновников и 96 миллиардеров – фигурантов рейтинга журнала Forbes. Однако в итоге санкции были введены лишь в отношении нескольких фигурантов доклада. 6 апреля минфин США включил в черный список 24 российских чиновников и бизнесменов и 15 связанных с ними компаний. Из миллиардеров под санкции попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и подконтрольные им компании.

В январе четыре сенатора-республиканца также предлагали ввести санкции против основателя компании USM Holdings миллиардера Алишера Усманова.

Акции АФК «Система» на Московской бирже к 15.34 по мск упали в цене почти на 13% к закрытию предыдущих торгов, до 8,4 руб. за бумагу. Акции МТС дешевели на 7,7% к 14.57, до 252 руб., затем падение скорректировалось до 5%.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»