Владимир Евтушенков отказался получать дивиденды от «Системы»

Широкий жест Владимир Евтушенков объяснил необходимостью инвестировать в новые проекты Евгений Разумный / Ведомости

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков решил помочь своей компании. Он отказался от получения дивидендов на 4,2 млрд руб.

Владелец 64,2% акций АФК «Система», председатель совета директоров компании Владимир Евтушенков отказался от получения дивидендов за девять месяцев 2017 г. В сумме выплаты ему должны были составить 4,2 млрд руб. Об этом рассказал «Ведомостям» близкий к «Системе» человек и подтвердил сам Евтушенков. Сэкономленные деньги пойдут на развитие компании, сказал он: «Мы инвестиционная компания, мы должны инвестировать». Он добавил, что это будут новые покупки, но не уточнил, в каких секторах.

Решение о мировой между «Системой», «Роснефтью», «Башнефтью» и правительством Башкирии было принято вечером 21 декабря после встречи бизнесменов с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день – 22 декабря – документ был подписан. «Система» обязуется возместить причиненные «Башнефти» убытки – 100 млрд руб. Первый платеж – 20 млрд руб. – «дочка» холдинга «Система-инвест» перечислила «Башнефти» 28 декабря, а остальное выплатит до конца марта.

Сколько хочет привлечь АФК «Система» Корпорация собирается разместить облигации с погашением в 2028 г. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 9,8–10,0% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10,04–10,25% годовых. Сейчас в обращении находится шесть выпусков облигаций АФК «Система» на общую сумму 48,5 млрд руб. и один выпуск евробондов на $500 млн, следует из данных Rusbonds. Размещение бондов может быть вызвано мировым соглашением с «Роснефтью», говорит аналитик «Атона» Яков Яковлев. Но помимо требований по мировому соглашению у «Системы» есть и другие потребности в ликвидности, связанные с рефинансированием текущего долга, добавляет он

«Система» стремится выплачивать дивиденды дважды в год: по итогам девяти месяцев и за весь период. 28 ноября прошлого года внеочередное собрание акционеров «Системы» решило направить на дивиденды за январь – сентябрь 2017 г. 6,56 млрд руб. Все деньги АФК должна была перечислить до 22 января.

Евтушенков сам уведомил компанию о нежелании получать дивиденды, говорит близкий к «Системе» человек. Закон «Об акционерных обществах» никак не описывает возможность акционера отказаться от получения начисленных дивидендов.

Трудности возврата

Юристы разошлись во мнениях, могла ли «Система» так поступить. Когда решение о выплате дивидендов принимается собранием акционеров, общество обязано выплатить дивиденды акционеру как кредитору, считает партнер юрфирмы Lex Borealis Дмитрий Пономарев. Но акционер может уведомить должника о прощении долга, и тогда обязательство будет прекращено.

Мажоритарному акционеру проще было бы созвать новое собрание акционеров и пропорционально урезать сумму, которая будет направлена на выплату дивидендов, на размер своих дивидендов, рассказывает партнер юрфирмы BMS Law Firm Денис Фролов.

Шредер работает на «Роснефть» бесплатно Экс-канцлер Германии Герхард Шредер отказался от положенного ему как председателю совета директоров «Роснефти» вознаграждения. Об этом передал ТАСС со ссылкой на главного исполнительного директора госкомпании Игоря Сечина. «Вклад, который привносит Шредер в расширение российско-германского сотрудничества <...> осознанный шаг <...> осознанная позиция, основанная на понимании стратегической важности такого сотрудничества для долгосрочного и устойчивого развития экономики Германии. И наверное, не случайно г-н Шредер принял предложение о работе в «Роснефти», отказавшись от вознаграждения за свою работу в совете директоров компании», – передает ТАСС слова Сечина. За исполнение функций члена совета директоров «Роснефти» предусмотрено базовое вознаграждение – $500 000 за корпоративный год, это вознаграждение «сопоставимо с вознаграждением директоров крупных нефтяных компаний и достаточно для привлечения, мотивации и удержания в совете директоров лиц, обладающих необходимыми для компании компетенцией и квалификацией», написано во внутренних документах «Роснефти».

Законодательство не позволяет отказаться от получения дивидендов в индивидуальном порядке, отмечает партнер корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков. При этом акционер может создать техническую невозможность выплатить ему дивиденды, например сообщив неправильные реквизиты или не сообщив их вовсе. Через три года начисленные дивиденды сгорают, говорит юрист.

Экономия в 4,2 млрд руб. не сильно изменит ситуацию для «Системы», считает крупный частный инвестор. Скорее всего, Евтушенков все-таки рассчитывает помочь «Системе» расплатиться по мировому с «Башнефтью», полагает управляющий крупным инвестфондом. «Конечно, для других акционеров это прекрасный шаг!» – отмечает он. «Если бы я был акционером – очень бы обрадовался, – говорит управляющий другим крупным инвестфондом. – Это можно трактовать как знак уверенности мажоритарного акционера в компании».

Весьма вероятно, что решение Евтушенкова призвано укрепить боевой дух команды «Системы» и инвесторов, показать, что он намерен активизироваться и двигать компанию вперед, считает один из знакомых Евтушенкова.

Представитель АФК Сергей Копытов не стал комментировать действия Евтушенкова. Но он отметил, что и топ-менеджеры АФК добровольно снизили положенные им премии на 50%, а в декабре 2017 г. корпорация также отказалась от выплат сотрудникам за 2017 г. по программе долгосрочной мотивации. Сумм Копытов не раскрыл. В 2016 г. «Система» заплатила вознаграждение членам правления на сумму 3,14 млрд руб., а также акциями на 1,1 млрд руб. Но сейчас речь идет о добровольном снижении премий не только членами правления, но и другими руководителями, в сумме несколько десятков человек, говорит близкий к «Системе» собеседник «Ведомостей».

Уточнена дата выплаты дивидендов за 9 месяцев 2017 г., уточнена реплика источника «Ведомостей» о снижении премий менеджмента корпорации.