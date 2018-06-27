Лидера ярославских единороссов уволили после критики пенсионной реформы

Позиция по любому вопросу должна проходить внутрипартийное обсуждение, напомнило руководство "Единой России" Андрей Гордеев / Ведомости

В среду на закрытой части заседания президиума генерального совета «Единой России» была принята отставка секретаря Ярославского отделения партии (по совместительству – председателя Ярославской областной думы) Михаила Боровицкого, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников в партии. Президиум счел недопустимым несоблюдение внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции партии, объяснил один из единороссов.

В пресс-службе партии отказались от комментария.

Собеседник в регионе отмечает, что уход Боровицкого планировался партией и ранее: «Это было связано с обновлением кадров, он должен был уйти после осенних выборов в Совет Федерации».

26 июня Ярославская облдума не стала направлять в парламент официальный отзыв на проект закона о повышении пенсионного возраста, отправив вместо этого обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину о необходимости тщательно проработать вопрос. Обращение было разработано и внесено фракцией единороссов. На прошлой неделе секретарь партии Андрей Турчак заявил, что среди членов «Единой России» не должно быть противоречий в вопросе повышения пенсионного возраста.

Ярославские депутаты планировали обратиться к президенту Владимиру Путину, но так как законопроект о повышении пенсионного возраста поступил в Госдуму, было принято решение обратиться к Володину. В обращении сказано, что решение правительства о повышении пенсионного возраста и последующее внесение соответствующего проекта федерального закона в Госдуму стало «неожиданным для большинства граждан России и вызвало серьезный резонанс среди населения, в общественных организациях, в том числе профсоюзах, в связи с тем, что данному решению не предшествовали ни широкое общественное обсуждение, ни открытая экспертная проработка его обоснованности и последствий».

«При этом правительством России в настоящий момент в полной мере не озвучены вопросы предоставления компенсационных мер, не представлен анализ возможных рисков роста безработицы и еще большего ухода работодателей в теневые схемы выплат заработной платы», – сказано в обращении ярославских депутатов. Они призывали председателя Госдумы рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста только после проведения его всестороннего обсуждения с привлечением всех институтов гражданского общества, экспертного сообщества, проведения серьезной разъяснительной работы с населением, а также проработки и предупреждения возможных негативных последствий.

По информации собеседника в партии, в среду Турчак заявил, что «партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей». Позиция по любому вопросу должна проходить внутрипартийное обсуждение, затем обсуждение с гражданами и только потом публично выражаться в консолидированной позиции партии, передал собеседник слова Турчака.

Ранее партия обсудила обсуждение пенсионной реформы и сбор содержательных предложений в регионах, а в четверг состоится заседание совета руководителей фракций партии, посвященное обсуждению пенсионной реформы: планируется, что представители регионов выскажут мнение о реформе на заседании. Анонсировалось, что заседание будет открытым для прессы, но в среду вечером журналистам сообщили, что оно пройдет в закрытом режиме. Точно так же, в закрытом режиме, единороссы провели обсуждение пенсионной реформы с депутатами Госдумы и членами правительства на прошлой неделе.

Региональные единороссы первыми оказываются под ударом: согласно опросам в разных регионах, рейтинги партии начали сильно падать, говорит политолог Николай Миронов. «Все это безусловно скажется на выборах этого года, особенно на выборах в заксобрания: почти везде оппоненты партии власти уже начали активно развивать тему. Отсюда и желание подстраховаться, разделить ответственность с федеральным центром – но центр жестко показывает, что такой подход будет пресекаться и в партии не может быть разных мнений на тему реформы», – объясняет эксперт.

По его мнению, будут «показательные порки», после чего единороссам придется начать «разъяснительную работу» среди населения о плюсах реформы: «Выхода у них нет, податься им больше некуда, оппозиционный контур в регионах часто слаб». «Рейтинг партии и кандидатов от нее под серьезнейшим ударом, есть регионы, где единороссов уже сейчас поддерживают не 40–50%, как раньше, а 20–30% населения. Это серьезно усложнит партии власти избирательную кампанию там, где есть дееспособная оппозиция: очки могут набрать коммунисты и эсеры», – продолжает Миронов. При этом власть хочет, чтобы в паблик шел только позитив, а разногласия оставались в кулуарах, добавляет он: «Ошибка ярославских коллег как раз и заключалась в том, что они опубличили свою позицию». «Информационная кампания пока не дает результата – идет падение рейтингов и недовольство копится», – заключает он.

Процесс проведения проекта через региональные парламенты вряд ли будет беспроблемным, говорит политолог Михаил Виноградов. «Самый логичный сценарий – сделать обсуждение минимально публичным и по возможности вообще ограничиться написанием бумаги без публичного обсуждения, чтобы не набирать лишних рисков», – отмечает эксперт. При этом внутри федеральной элиты налицо потребность дать сигналы о том, что отмобилизованы и брошены все ресурсы на одобрение реформы и такие шаги будут пресекаться, говорит Виноградов. «Хотя остается вопрос, является ли адресатом этих сигналов Медведев или все-таки Путин», – добавляет он.

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