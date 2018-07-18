Путин хочет ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российские власти могут распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия. Об этом заявил президент Владимир Путин. «Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», – сказал он в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия.

По словам Голодец, технология Fan ID может, например, применяться во время Универсиады в 2018 г., а также конкурса Чайковского в 2019 г.: «Мы бы просили дополнительные поручения, чтобы принцип был распространен на другие массовые мероприятия в нашей стране».

Представитель Голодец пояснил «Ведомостям», что эта мера может быть принята в первую очередь для облегчения въезда иностранцев, которым не нужно будет получать визу. Нужно ли будет российским гражданам получать паспорт зрителя, будет зависеть от регламента мероприятия, пояснил он.

Fan ID, он же паспорт болельщика, – российское ноу-хау, которое применялось на чемпионате мира по футболу в России и Кубке конфедераций. Пройти на стадион можно было при наличии билета и паспорта болельщика. Для получения паспорта нужно было на специальном сайте оставить свои паспортные данные, которые проверяли спецслужбы, и фотографию. Fan ID позволял иностранцам въезжать без визы, кроме того, все болельщики независимо от гражданства могли пользоваться бесплатными поездами и городским общественным транспортом в день матча.

После финального матча ЧМ-2018 Путин продлил безвизовый въезд в Россию для иностранцев по паспортам болельщиков до конца года: «Нельзя не сказать слова благодарности нашим гостям, иностранным туристам, иностранным болельщикам».

По данным Минкомсвязи (оператор проекта выдачи Fan-ID), во время чемпионата мира было выдано более 1,8 млн паспортов болельщиков. Больше всего – гражданам России (980 000), на втором и третьем местах – граждане Китая (67 000) и США (52 000), чьи сборные даже не пробились на чемпионат. 44 000 Fan ID получили мексиканцы, 37 000 – аргентинцы, 35 000 - бразильцы, 31 000 – британцы, по 30 000 – колумбийцы и немцы, 27 000 - перуанцы.

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