Путин продлил безвизовый въезд в Россию для иностранных болельщиков

По данным Минсвязи, к началу чемпионата было выдано 1,5 млн паспортов болельщиков Damir Sagolj/REUTERS

Президент Владимир Путин продлил безвизовый въезд в Россию для иностранцев по паспортам болельщиков до конца года, сообщил «Интерфакс». «Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года – многократный, я повторяю, безвизовый режим», – приводит слова Путина ТАСС.

После финального матча Путин поблагодарил иностранных болельщиков: «Нельзя не сказать слова благодарности нашим гостям, иностранным туристам, иностранным болельщикам. Обратите внимание и на то, как тоже и нас попугивали – то англичане приедут, хулиганить будут, то еще кто-то. Но все вели себя просто прекрасно».

Он добавил, что не хотел бы вспоминать то, о чем говорили перед чемпионатом, и предложил «думать о хорошем».

Паспорт болельщика, или Fan-ID - это документ, обязательный для всех зрителей матчей ЧМ-2018: без него невозможен проход на стадион. Оформляемый бесплатно пластиковый бейдж с символикой чемпионата, именем и фото болельщика дает право на безвизовый въезд в Россию и безвизовый транзит через Белоруссию. С паспортом болельщика в день матчей можно бесплатно ездить на городском общественном транспорте, а с билетом на матч – и в дополнительных поездах между городами, где проходят матчи.

По данным Минсвязи, к началу чемпионата было выдано 1,5 млн паспортов болельщиков, причем больше половины из них (871 000) получили россияне. Далее по убыванию идут 60 000 граждан Китая и почти 50 000 американцев. По сведениям FIFA, матчи группового этапа посетили 2,2 млн человек, на 21 июня было продано более 2,6 млн билетов. Перед началом ЧМ Минсвязи рассчитывало выдать 2,5 - 3 млн Fan-ID.

Въезд в Россию по Fan-ID прекращался в день последнего матча – 15 июля, а покинуть страну его владельцы-иностранцы должны не позднее 25 июля.

Накануне президент России предложил ввести специальный визовый режим для возвращающихся в Россию иностранных болельщиков ЧМ-2018. «Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более что потенциал этого знакомства неисчерпаем», - сказал президент.

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