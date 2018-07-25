Конгресс США отложил санкции против импортеров российского оружия

Статья опубликована в № 4616 от 25.07.2018 под заголовком: Индия за Россию не пострадает

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Американские законодатели, предлагали лишить исполнительную власть права освобождать страны – покупатели российского оружия от американских санкций Dmitri Lovetsky / AP

Конгресс США предоставил ­исполнительной власти право выводить из-под действия санкционного закона CAATSA страны – импортеры российского вооружения, если это необходимо в американских интересах. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте комитета по вооруженным силам палаты представителей отчете об обсуждении членами обеих палат конгресса закона о военном бюджете на 2019 финансовый год, где суммированы различные согласованные поправки к законопроекту.

Борьбе с Россией в документе посвящен отдельный раздел. Он, однако, начинается с абзаца о том, что американские законодатели «обеспечили для стратегических партнеров и союзников [США] гибкость в продвижении по пути отказа от использования российской военной техники в пользу американской», сохранив «модифицированное» право не налагать на такие страны санкции по закону CAATSA исходя из интересов США. При этом в документе говорится о поддержке развертывания дополнительных сил в Европе для сдерживания России, выделении Украине $250 млн на военную помощь и других антироссийских мерах.